Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El aumento de las cuotas patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desincentivará la generación de empleo formal, aseguró Rolando Silva, vicepresidente de Apoyo a Federadas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

A partir del 1 de enero de 2023 entró en vigor el incremento en la cuota patronal (no obrera) en el seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez del IMSS de 3.15 a 4.24 por ciento.

«Por supuesto que sí (desincentivará el empleo formal), nunca el incremento de un costo va a incrementar que se generen más empleos», declaró Silva.

Sostuvo que aunque es un derecho de los trabajadores, este cambio obligará a los patrones a replantearse el gasto que tienen en materia de nómina.

«Un encarecimiento tiene como consecuencia una desincentivación en este caso de la contratación de trabajadores», comentó en la conferencia de prensa mensual del IMCP.

Aunque se entiende el motivo, representa un golpe importante para la economía a la par que los patrones enfrentarán un mayor costo de la prima vacacional por el aumento de días de vacaciones que también entró en vigor este año, apuntó.

«Si la utilidad (de las empresas) se ve mermada de manera importante, la consecuencia lógica será que al menos se desacelere la generación de empleos formales, fomentando como salida para algunos de los pequeños empresarios de optar incluso por un esquema dentro de la informalidad», comentó.

Por otra parte, Ernesto O’Farrill, presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP, mencionó que este año existe el riesgo de una recesión económica para México un trimestre después de que Estados Unidos atraviese por una, como anticipan algunos analistas.

Si bien este escenario no podría evitarse, sí es posible atenuarlo, aunque aclaró que hasta ahora no hay señales de que el Gobierno federal esté interesado en hacerlo.

Por ejemplo, al cierre del tercer trimestre del año pasado, Petróleos Mexicanos (Pemex) tenía un pasivo de proveedores por 262 mil millones de pesos, problema que la Secretaría de Hacienda (SHCP) podría ayudar a resolver.

«Una cuenta por pagar tan importante sí afecta a la economía, y si se hiciera algún esquema para que los proveedores pudieran cobrar, seguramente sería en beneficio de la rentabilidad de la empresa, pero también del conjunto de la economía por el efecto multiplicador que pudiera tener», señaló el especialista.

Ernesto O’Farrill agregó que tampoco por parte de la banca de desarrollo hay programas para que permitan atenuar una situación de este tipo.