Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Diputados federales advirtieron que el plan de vacunación del Gobierno federal tiene intenciones electorales, ha abandonado al personal médico y sigue sin tener claridad sobre cuándo la mayoría de los adultos mayores podrá acceder a la inmunización.

Martha Tagle, de MC, y Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, manifestaron que la centralización del Gobierno en la distribución y aplicación de la vacuna demuestra que los alcances son insuficientes y tardados.

“Es la hora en la que las personas adultas mayores no tienen claridad sobre cuándo, dónde y cómo accederán a la vacunación. Todo el plan de vacunación tiene criterios electorales”, dijo Tagle, integrante de la Comisión de Salud.

“El ánimo del Gobierno federal de centralizar y controlar el proceso de vacunación lo ha hecho totalmente insuficiente”.

Señaló que ejemplo de la desorganización y prioridades electorales del Gobierno es que la aplicación de dosis al personal médico debió ser la más ágil, por tratarse de un grupo que se supone está identificado, pero aún no ha concluido y la mayoría no tiene la segunda dosis.

Consideró que la vacunación a este sector es urgente y que el tiempo es crucial para generar la mayor inmunidad posible para quienes están en la primera línea de atención a la pandemia.

El panista Ramírez Barba indicó que el plan de vacunación dado a conocer el viernes a los estados demuestra cómo no se sigue la lógica ni las recomendaciones internacionales, y que hay motivos electorales.

“Verdaderamente, el actuar político del Gobierno, utilizando las vacunas para buscar votos y no salvar vidas, es un desastre”, aseguró.

Dijo que, en primer lugar, no se considera proteger al sistema de salud, porque en el plan de vacunación no se sigue la lógica de vacunar a todo el personal y cumplir con las segundas dosis pendientes.

“Si hay escasez de vacunas, se deberían enfocar en todos los que faltan del sector salud. Miente Hugo López-Gatell que tienen la cobertura, pero faltan dosis en el sector público y privado, entonces deberíamos enfocarnos a todos los que faltan del sector salud”, manifestó el secretario de la Comisión de Salud.

Señaló que de acuerdo a lineamientos que emitió el Gobierno en la página coronavirus.gob.mx, se reconoce que debe evitarse que siga el exceso de muertes y que se deben aplicar las vacunas a la población más vulnerable.

Consideró que primero se tiene que pensar en los aquellos que tienen diabetes o hipertensión, porque la meta es disminuir la mortalidad.

A la fecha, refirió, la población de adultos mayores no sabe cómo ni cuándo le tocará la vacuna, ni los criterios a seguir ante el reducido número de dosis que existen.

Expuso que cómo busca el Gobierno atender a los de mayor riesgo, si el criterio que prevalece es ir primero a zonas alejadas.

Criticó que no se optó por ir a vacunar a los lugares donde está más activo el virus, sino privilegiando donde hay menos probabilidades de contagio.

“Por ejemplo, tendríamos que enfocarnos a vacunar donde están los asilos y en las principales ciudades del país, se podría hacer rápidamente, las dosis son tan pocas, que nos tendríamos que enfocar en eso”.

Manifestó que si se quiere cortar la cadena de contagios, buscando la inmunidad colectiva, se tendría que ir a esas comunidades más pobladas y con más infecciones, y no a regiones alejadas y con poca población.

“Es lo lógico que lo hagan de esa manera, no desperdiciando recursos, esfuerzo y tiempo para tan pocos resultados para el País”.

Agregó que, si lo que se quiere es atender a los más desprotegidos, esa meta tampoco se lograría, porque, ante la poca disposición de vacunas, no alcanza a cubrir a toda la población en extrema pobreza.

“No es lógico que nos digan que van a proteger a los más pobres. Lo que están buscando son más votos, no buscan salvar más vidas, el Gobierno no está buscando fortalecer a la economía vacunando a poblaciones esenciales, no busca disminuir la mortalidad y, sobre todo, no está buscando la eficiencia en el Sistema Nacional de Vacunación”, opinó.

“Me parece una franca aberración lo que están haciendo, no están siguiendo ni los propios lineamientos que se han dado desde el interior del Gobierno”.

El legislador del PAN expuso que con el sistema de vacunación habría una cobertura más precisa de la población objetivo, pero se ha optado por anunciar un gran plan de vacunación cuando no hay las dosis disponibles.

“Están armando hilos de esperanza para decir que ya empezaron”, condenó sobre el anuncio de una “vacunación masiva” contra Covid-19.