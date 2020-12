Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Consejeros electorales advirtieron que Morena y su dirigente, Mario Delgado, aprovechan la llegada de la vacuna contra Covid-19 para posicionarse de manera anticipada rumbo a la elección del 2021.

La Comisión de Quejas del INE declaró improcedente retirar de sus redes sociales un promocional en el que presumen que el Gobierno federal garantiza la vacuna a todos y que la mitad de las prerrogativas de Morena se destinaron para ese fin, al considerar que no cumplen las características para aplicar una medida cautelar.

Sin embargo, en la discusión, los consejeros advirtieron que el instituto político implementa una estrategia de comunicación planeada para incidir en las preferencias electorales en una etapa del proceso en la que está prohibido.

El País, aclararon, está en la fase de precampañas, por lo que los partidos políticos tienen derecho a difundir promocionales dirigidos a sus simpatizantes y militantes sobre sus procesos internos para elegir a sus candidatos, y ya en campañas, que comenzarán en marzo, podrán “reivindicar” las acciones de sus gobiernos.

Además, recordaron, aunque Morena haya regresado la mitad de sus prerrogativas, ese dinero no es de los morenistas, sino son impuestos de los mexicanos, y la Tesorería lo suma a una bolsa general.

Ciro Murayama, presidente de la Comisión, afirmó que las precampañas no son una campaña anticipada, por lo que los partidos deben tener claro cuáles son sus límites.

“No estamos ante actos espontáneos de un dirigente partidista, sino ante una campaña de posicionamiento de su partido para generar una identidad entre Morena y el Gobierno de la llamada 4T y alrededor de la vacunación”, indicó.

“(La vacunación) se está haciendo sin distingo partidista, y es con recursos, no de Morena, no del Gobierno de un partido, sino con recursos públicos que pertenecen a todos los mexicanos, y que no puede haber una apropiación partidaria de los programas sociales, ni de los bienes públicos, en este caso de una vacuna”.

Los consejeros lamentaron que en la comunicación de la dirigencia nacional de Morena no se esté transparentando cómo se elegirán a sus candidatos a todos los cargos que se juegan en el 2021, quiénes son los precandidatos o más detalles de sus procesos internos.

“El partido debe decir a sus militantes cuáles son los métodos de selección de sus candidaturas y no decir qué programas sociales se están llevando a cabo. El uso de programas sociales en la comunicación de los partidos es para ganar adeptos y no estamos en esa etapa”, insistió la consejera Claudia Zavala.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral deberá analizar de fondo la queja presentada por el PAN y PRD para definir hasta dónde llegan los límites del partido y si se acredita alguna sanción.

La Comisión también declaró improcedente una queja contra el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por promoción personalizada al aparecer en promocionales sobre la vacuna.