Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que, si el consumo de drogas crece, la violencia «nos va dominar», pues habría aumento de homicidios.

«Si no hacemos nada, y eso (el consumo) va creciendo, entonces sí va a sufrirse mucho, no vamos a tener posibilidad de serenar el País», señaló en Palacio Nacional.

«Entonces sí la violencia nos va dominar, va a predominar. Estamos haciendo un esfuerzo y estamos bajando los homicidios; pero, si no atendemos el crecimiento en el consumo, hacia adelante no vamos a poder, va ser más difícil enfrentar el flagelo de la violencia».

El Mandatario anunció que, por esa razón, el Gobierno federal va reforzar las acciones de prevención de adicciones.

«Es algo que nos preocupa y nos ocupa (las adicciones), que debemos de atender, ya lo estamos haciendo, pero vamos a aplicarnos más», adelantó, aunque sin dar detalles de la estrategia.

«Porque son situaciones distintas, por ejemplo, es muy lamentable lo que sucede en Estados Unidos, muy lamentable, sobre todo por los que pierden la vida por sobredosis».

López Obrador sostuvo que México ha podido enfrentar el «gran» problema de consumo de drogas por su grandeza cultural.

A pesar de todo, abundó, el País tiene una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales que ha ayudado a hacer frente a todas las adversidades.