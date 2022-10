Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 22-Oct-2022 .-El ex Presidente Felipe Calderón sostuvo ayer que «caerá» la democracia en México si se aprueba la reforma electoral que propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

También el ex Presidente Ernesto Zedillo alertó que los populismos en América Latina, que debilitan a la democracia, pueden derivar en dictaduras.

En el Foro Iberoamericano de la Fundación Internacional para la Libertad, realizado en Madrid, España, Calderón aseguró que López Obrador reprueba en los tests de líderes demócratas.

Advirtió que en breve se estará acabando con la historia democrática de México, por su reforma electoral.

«México es una democracia que está a punto de caer, y a punto de caer me refiero quizá en un mes», alertó.

«El poderoso en México rechaza el juego democrático, no sólo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo la que él ganó, y por poco la desconoce también», refirió.

«Otro acto antidemocrático es el ataque constante al INE: le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, los amenaza. Por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, a la autoridad electoral que creamos con el Presidente Ernesto Zedillo y poner en su lugar autoridades electas popularmente, es decir, las huestes del partido del Presidente, decidiendo la suerte de las elecciones», manifestó sobre la reforma que el martes empieza a analizarse en Cámara de Diputados.

Calderón aseguró que López Obrador amenaza y chantajea, a fin de someter a los otros poderes, como Ministros de la Suprema Corte que se han opuesto a criterios.

Diputados y senadores, señaló, son obligados a votar con presiones y extorsiones las propuestas del Presidente.

Manifestó además que se persigue a los adversarios y citó el caso de Ricardo Anaya.

«Independientemente de mis discrepancias con él, está perseguido y protegido en Estado Unidos por acusaciones absurdas; yo mismo tengo seis carpetas de investigación de carácter de las cosas más ridículas que luego les puedo platicar».

Ernesto Zedillo dijo que en materia económica se aproxima una década perdida para América Latina (2015 al 2025), debido en gran medida a los gobiernos populistas que se han tenido.

«Lo estamos viendo, son muchos gobiernos donde los liderazgos han surgido como los populismos clásicos, prometiendo fórmulas mágicas para resolver nuestro problemas y culpar siempre a los otros, el pasado, pueden ser los extranjeros, hasta gente de acá, y nunca se reconoce la responsabilidad propia para resolver esos problemas.

«Es la historia del populismo, porque acceden al poder con demagogia y la mayoría de liderazgos populistas accedieron al poder gracias a la democracia que otros construyeron», expuso en el foro.

«Lo importante es debilitar la democracia ¿para qué? para que muy pronto puedan tener el poder y la autoridad de los déspotas, porque ese es el ciclo: populismo, despotismo, autoritarismo, fascismo y en algunos casos la aspiración de la dictadura, hay que decirlo con toda claridad», afirmó Zedillo, sin citar el caso de México.