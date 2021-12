Alfredo González Agencia Reforma

México estará en riesgo de huelgas y paros de empresas a partir de mayo de 2023, cuando haya sido imposible cumplir con la legitimación de casi 550 mil contratos colectivos, alertó Tereso Medina Ramírez, secretario general del Sindicato Minero, Metalúrgico, Siderúrgico, Automotriz y de Autopartes de la CTM.

«La Secretaría del Trabajo dice que de los 550 mil contratos colectivos cuando mucho se alcanzará a legitimar 10 por ciento y, si así fuera, tendríamos que estar legitimando cada día cerca de 250 contratos diarios, lo que se antoja imposible», anticipó.

La reforma laboral de 2020 estableció un plazo para que los trabajadores sometan a votación la aceptación o no de sus contratos colectivos, para lo cual requieren del respaldo de 50 por ciento más uno del personal sindicalizado.

«A partir del 1 de mayo de 2023, con la ley laboral desaparecerán en automático muchos contratos colectivos, todos los que no estén legitimados, y el riesgo es de paros de empresas, huelgas y inestabilidad… eso no sería una buena noticia para México», advirtió.

Manifestó su temor de que la implementación de la reforma sea usada para fines de cobro de facturas políticas o la creación de un corporativismo sindical para conseguir votos en favor del partido en el poder.

Medina cuestionó que en la reforma laboral, cuya implementación está en marcha, no hayan participado los empresarios y las centrales obreras mexicanos, sino que fue creada con base en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

¡Participa con tu opinión!