Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El huracán «Polo», categoría 5, generará en las próximas horas lluvias intensas, vientos de hasta 110 kilómetros por hora y oleaje de hasta 8 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El fenómeno meteorológico se ubicaba a las 6:00 horas a 280 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 260 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y sus efectos también alcanzarán algunas zonas de Guerrero.

En un comunicado, la CNPC indicó que las precipitaciones podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves.

En las costas de Colima se esperan vientos sostenidos de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora.

En Jalisco y Guerrero también se prevén rachas de viento.

El oleaje podría alcanzar entre 6 y 8 metros en las costas de Michoacán, de 4 a 6 metros en Jalisco, Colima y Guerrero, y de 2 a 3 metros en Nayarit.

Ante estas condiciones, fueron canceladas las actividades acuáticas y recreativas y se mantienen cerrados los puertos.

La CNPC pidió a la población evitar playas, zonas rocosas y otros sitios expuestos al oleaje, además de no cruzar corrientes de agua ni acercarse a zonas susceptibles a deslaves.

La dependencia precisó que en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima se mantiene desplegada una fuerza de tarea de 19 mil 844 elementos, mil 745 vehículos y unidades de transporte y 581 equipos de maquinaria especializada.

El operativo, detalló, incluye recorridos preventivos, vigilancia de cuerpos de agua, evaluación de zonas de riesgo y preparación de refugios temporales.

La CNPC llamó a la población de las zonas bajo influencia del huracán a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.