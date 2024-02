Luis Pablo Segundo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En México, una mayor brecha digital es un riesgo latente.

Si no logra reducirse, se corre el riesgo de que más personas queden rezagadas en la economía digital pese a las bondades y usos de la Inteligencia Artificial (IA) y otras tecnologías, advirtió Fundación Telefónica.

«Es una amenaza real que estamos viendo.

«La transformación en este momento no es justa ni equitativa y hay una brecha que sí se puede ampliar, y se puede ampliar la brecha de conocimiento», comentó en entrevista Nidia Chávez, directora en Fundación Telefónica Movistar México.

De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), una tercera parte de las 25.3 millones de personas en México que viven desconectadas de internet están en esa situación por falta de conocimientos digitales.

Chávez sostuvo que los adultos mayores de 55 años son quienes más se encuentran rezagados ante la falta de oportunidades para poder acceder a un dispositivo electrónico.

«El año pasado acompañamos a un grupo de adultas mayores que no entendían por qué no recibían mensajes de sus familiares, los voluntarios de la fundación se dieron cuenta que lo tenía en modo avión», comentó la directora.

En ese sentido, consideró que tanto el Gobierno, empresas privadas del sector de las Tecnologías de la Información (TI) y organizaciones civiles deben trabajar de manera coordinada para reducir la brecha y el analfabetismo digital.

«Una característica que tiene esta era es que se puedan colaborar, eso no ocurrió a mediados del año pasado pero tienes que tener las habilidades. Es una suma de esfuerzos», comentó Chávez.

En el caso particular de la Fundación Telefónica, las múltiples actividades que realiza al año son acompañadas del sector público, pues a la fecha las personas con mayor rezago son las que menos recursos tienen, añadió.

Al cierre del 2023, Fundación Telefónica Movistar México logró impactar a más de 1.2 millones de beneficiarios, equivalente a 26 por ciento más de la meta impuesta a principios del año pasado.

Durante este año, 2024, festejará el próximo 19 de abril su centenario, para ello donde esté presente Telefónica y Fundación Telefónica en el mundo se desarrollarán actividades conmemorativas.