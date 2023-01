Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que el acuerdo entre el PRI y el PAN para repartirse las candidaturas en las elecciones de 2023 y 2024, dejará a los aspirantes presidenciales del tricolor «chupando faros».

En tono de mofa, el Mandatario se dijo incrédulo del pacto alcanzado al interior de la alianza Va por México, que dejó en manos del tricolor la definición de las candidaturas para las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, este año, y en manos del PAN la postulación para la Ciudad de México y la Presidencia de la República, el próximo.

«En el bloque conservador quién sabe cómo le van a hacer (para seleccionar al candidato presidencial). Ya están hablando, no lo creo, ¿eh?, pero están difundiéndose informes de que ya llegaron a un acuerdo de que el PAN apoya al PRI en el Estado de México y en Coahuila», señaló.

«Y que, a cambio, ya se arreglaron, que el PRI va a apoyar al PAN aquí en la Ciudad y en la Presidencia. O sea, que los que están apuntados del PRI ya chuparon faros, si es cierto ese acuerdo».

En su conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo se refirió a Enrique de la Madrid como uno de los posibles damnificados del acuerdo entre el PRI y el PAN.

«¿Miguel de la Madrid o el De la Madrid es del PRI? O sea, que ese ya, si hubo el acuerdo, Enrique», comentó.

Desde Palacio Nacional, López Obrador consideró que el acuerdo entre las cúpulas partidistas es antidemocrático, ya que la definición de candidaturas no tomará en cuenta a sus militantes ni a los ciudadanos en general.

«Pero de repente nos enteramos de que hay acuerdos en el bloque conservador, pero son de lo más antidemocrático que puede haber porque nada más lo anuncian. ¿Quiénes deciden? Ni lo militantes de sus partidos», sostuvo.

La semana pasada, las dirigencias nacionales del PRI y del PAN anunciaron un acuerdo para que el tricolor decida las postulaciones en los comicios de este año y que, en 2024, la definición de los abanderados pase por los órganos internos del blanquiazul.

En este marco, el Presidente arremetió de nuevo contra el empresario Claudio X González, a quien se refirió como el jefe de ese bloque opositor.

«Pero sigue estando en el aire la pregunta y no se dice nada de que, de hecho, no de derecho; de facto, no de jure, el jefe del supremo poder conservador es Claudio, él es el que está fijando las reglas, Claudio X. González. Entonces, ¿cómo le van a hacer también?», manifestó.