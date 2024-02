Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La candidata presidencial de la Oposición, Xóchitl Gálvez, y el Instituto Nacional de Transparencia advirtieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que nadie está por encima de la ley tras las declaraciones del Mandatario luego que exhibió el número telefónico de una periodista del The New York Times.

«Me preocupa de sobremanera que el Presidente se sienta por encima de la ley, nadie está por encima de la ley. México es el País más peligroso del planeta para ejercer el periodismo y el Presidente expone de manera dolosa y deliberada a la periodista que sólo está haciendo su trabajo», dijo Gálvez.

En su mañanera, López Obrador dijo que su autoridad moral está por encima de una ley tras ser cuestionado por la posible violación de datos personales de la periodista del NYT, Natalie Kitroeff, jefa de corresponsalía del diario estadounidense.

¿Y qué hacemos con la Ley de Transparencia, señor Presidente?, le cuestionó una periodista de Univisión en la mañanera de este viernes desde Palacio Nacional.

«No, por encima de esa Ley está la autoridad moral, la autoridad política, y yo represento a un País y represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente, que porque es el NYT, y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados», respondió.

Gálvez afirmó que los señalamientos que pesan sobre el Presidente López Obrador de supuestos vínculos con el narco tienen su origen en que el Gobierno del tabasqueño no ha combatido al crimen organizado.

En conferencia de prensa, la abanderada opositora aludió a la información de The New York Times sobre supuestos vínculos del crimen organizado con allegados al Mandatario y sostuvo que lo que periódico da cuenta «es que hubo una investigación, que hay testigos protegidos, que hay personas que declararon. Bastarían esas declaraciones para que el Presidente pidiera que se haga una investigación aquí en México».

«A mí lo que me dice la gente es que ahora entienden lo del Culiacanazo (cuando el hijo de El Chapo quedó a libre a instancias de AMLO), lo del saludo a la mamá de El Chapo; ahora entiende por qué no se ataca a los delincuentes y por qué se les da abrazos. La verdad es que, en la vida real, este Gobierno no ha atacado a los delincuentes: este Gobierno ha permitido que la delincuencia se apodere del 35 por ciento del territorio nacional», afirmó.

Un día después de que cumpliera 61 años, el equipo de Xóchitl le acercó un pastel. Irónica, deslizó: «Sólo le faltó el chicle…».

‘Debe cumplir con la Constitución’

Todas las autoridades del país están obligadas a cumplir con la Constitución y con la protección de los datos personales, incluido el Presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá.

«Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la ley; absolutamente nadie puede estar por encima de ella. Lamentamos que, desde la Presidencia, no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una periodista», planteó Alcalá en su cuenta de X.

Ayer, López Obrador reveló el teléfono de la jefa de la corresponsalía del New York Times en México, Natalie Kitroeff, al exhibir la carta que le envío la periodista solicitando su postura sobre un reportaje en el que se involucra a personas cercanas al Mandatario con narcotraficantes.

Tras la revelación de la carta y el teléfono de la periodista, el INAI inició una investigación de oficio para determinar si el titular del Ejecutivo incurrió en una violación a la ley.

«Todos los servidores públicos tenemos el deber de cumplir con los principios y deberes de datos personales, entre los que se encuentra el deber de confidencialidad. Es importante no minimizar el debido cuidado a la protección de datos personales», señaló Alcalá.