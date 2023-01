Advierte riesgo con el Insabi

Asegura la senadora por Aguascalientes, Martha Márquez Alvarado, que la gobernadora Tere Jiménez “cometerá un grave error” si entrega al Gobierno Federal los hospitales y al personal salud de la entidad como parte de su adhesión al Insabi.

La legisladora del Partido del Trabajo dijo que estará revisando la posible incorporación de Aguascalientes al Instituto de Salud para el Bienestar durante este 2023. En tanto, mencionó que si la mandataria estatal firma el mismo convenio al que tuvo acceso y rechazó el ex gobernador Martín Orozco Sandoval, no habrá problema y el estado estará cuidado.

En cambio, explicó que si la gobernadora o el secretario de Salud Estatal, Rubén Galaviz Tristán, aceptan firmar otro convenio para entregar a la Federación los hospitales y el personal que dependen de la entidad, las cosas serán muy distintas.

Detalló que ambos convenios establecen el acceso a los mismos recursos económicos. Sin embargo, el que en su momento Orozco Sandoval no quiso firmar establecía que el Gobierno del Estado podía hacer la compra de medicamento en caso de que hubiera desabasto de fármacos, en tanto había otra parte del convenio que le pedía entregar el Centenario Hospital Hidalgo y por ende al personal.

Lo anterior, dijo la senadora, podría generar una pérdida en la autonomía del estado y propiciar la desincorporación del personal salud del dominio estatal para pasar a la Federación.

NO HAY RIESGO. La senadora Márquez aclaró que, en caso de que Jiménez Esquivel decidiera no entrar al Insabi, la Federación no tendría la facultad para retirarle el recurso en materia de salud. Esto, debido a que el dinero para este rubro forma parte de las participaciones estatales.