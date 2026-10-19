Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que algunas gasolineras venden el litro de gasolina Premium por encima de los 30 pesos, un precio que consideró injustificado pese a que ese combustible no está incluido en el acuerdo voluntario de precios firmado por el Gobierno federal y el sector gasolinero.

El titular del organismo, Iván Escalante, informó que las estaciones adquieren ese combustible a un precio promedio de 25.06 pesos por litro, mientras algunas lo comercializan cerca de los 30 pesos, con una diferencia de casi cinco pesos por litro.

«En este monitoreo que realizamos de los precios de los combustibles detectamos que algunas estaciones están vendiendo la gasolina Premium por arriba incluso de los 30 pesos litro», dijo.

«Si bien este combustible no está considerado en el acuerdo nacional firmado entre la Presidenta y el sector gasolinero, este precio tan alto de gasolina Premium no se justifica».

Durante la mañanera, Escalante señaló que la Profeco realiza visitas de vigilancia y verificación a las estaciones que han sido exhibidas anteriormente por sus precios elevados y anunció que estas acciones continuarán durante los próximos días y semanas.

El funcionario cuestionó que los establecimientos obtengan márgenes elevados por la venta de un combustible que también recibe estímulos fiscales, cuyo propósito es beneficiar a los consumidores.

«Esto no tendría tanto problema si es que este combustible, este hidrocarburo, también recibe un estímulo fiscal, es decir, el estímulo fiscal es para la gente, no es para que el empresario gasolinero gane más dinero», sostuvo.

Escalante informó que la dependencia analiza incorporar los precios de la gasolina Premium al mapa interactivo que actualmente permite consultar los costos de la gasolina regular y el diesel en las estaciones de servicio del País.

En cuanto al diesel, reportó un precio promedio nacional de 26.98 pesos por litro y señaló que el 87.8 por ciento de las gasolineras lo comercializa por debajo de los 27 pesos establecidos en el acuerdo voluntario.

El titular de Profeco puntualizó que los márgenes de ganancia observados en diversas estaciones oscilan entre 1.47 y 1.70 pesos por litro, aunque consideró que pueden llegar hasta dos pesos sin resultar excesivos.

Como ejemplo de precios elevados, mencionó una estación de la marca Bim Mary, en Cancún, Quintana Roo, que vende el diesel a 28.28 pesos por litro.

También señaló una gasolinera Valero, en Coatzacoalcos, Veracruz, con un margen de ganancia de 2.77 pesos por litro.

En contraste, presentó una estación Pemex de Ixtapaluca, Estado de México, que comercializa el diésel a 26.87 pesos por litro.

El acuerdo para estabilizar el precio del diésel fue anunciado en julio pasado y contempla la participación voluntaria de las estaciones de servicio, además de medidas fiscales y comerciales para contener el costo del combustible.