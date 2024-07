Claudia Guerrero y Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que el empresario Elon Musk pudo haber utilizado el anuncio de una nueva planta de Tesla, en Nuevo León, sólo para especular y generar ganancias.

Cuestionado sobre el retiro de la inversión anunciada para México, el Mandatario expresó sus sospechas sobre las verdaderas intenciones del magnate, ya que no existe ningún avance en el proyecto, a pesar de que se anunció desde marzo de 2023.

Durante su mañanera, explicó que Musk basó su decisión en el planteamiento del candidato presidencial republicano, Donald Trump, de cerrar el mercado de Estados Unidos a los vehículos fabricados en territorio mexicano.

«La declaración de Trump se hace en el marco de la campaña, por eso digo que no es serio. Deben de tener ellos (Tesla) otro plan de negocio o ya hicieron el negocio, porque también estas empresas muchas veces no producen, sino especulan, dan a conocer una noticia y les va muy bien en las bolsas de valores, aumentan el precio de sus acciones y ya la producción pasa a un segundo plano», dijo.

«La especulación financiera no es realmente signo de prosperidad, es una forma de especular y de obtener dinero sin producir».

Entonces ¿el asunto de la planta de Tesla fue una especulación?, se le preguntó.

«Es que no se avanzó, ya lleva tiempo», respondió.

El Jefe del Ejecutivo sostuvo que ni su Administración ni la del Gobernador Samuel García son responsables de la decisión de Tesla, ya que ofrecieron todas las condiciones para que se concretara la inversión.

¿No le preocupa que estos 5 mil millones de dólares se vayan a otro país?

«Es que llegan otros. No nos echen la culpa, nosotros hemos dado todas las facilidades para que se invierta. Pero, además, hay un dato irrebatible, es cuando más inversión extranjera ha llegado a México en este tiempo».

¿Qué consejo le daría a Samuel García?

«No, pero no es culpa de él, no es culpa de él, no, no, no», aseveró.

López Obrador insistió en que carece de viabilidad el amago de Trump contra las armadoras en México, porque limitar la producción de vehículos en Estados Unidos generaría un incremento en los precios, que terminará por perjudicar tanto a los consumidores, como a la industria.

«Creo que el señor Musk está tomando estas declaraciones para esperar a ver qué sucede, pero el empresario también, creo yo, sabe cómo son los discursos durante las campañas electorales».

«En el caso de que ganara el Presidente Trump, (por el anuncio) de que ya no se van a comprar carros que se produzcan en México. Esto, la verdad, no es serio, porque son muy altos sus costos de producción en Estados Unidos, les afectaría a sus consumidores. Un carro importado de México le representa a un comprador estadounidense un ahorro de entre 10 y 15 mil dólares», agregó.