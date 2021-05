Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A dos semanas de la elección del 6 de junio, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, alertó de un posible fraude electoral por parte de la Oposición, a quien acusó de estar aliada con el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Tenemos que repetir esa hazaña (de 2018), porque los de la mafia de la corrupción, ya los conocen, van a querer meterle mano a las elecciones, van a querer comprar la conciencia de la gente, acuérdense que ya incluso están aliados con los del INE'”, dijo en un mitin en Palenque, Chiapas.

Además, aseguró que el INE ha perseguido a los candidatos de su partido, sin mencionar a Félix Salgado, ex candidato en Guerrero, acusado de violación sexual y a quien el Tribunal Electoral y el INE le retiraron la candidatura por no haber presentado la comprobación de sus gastos de precampaña.

“Están persiguiendo a nuestros candidatos y a nuestras candidatas, una auténtica cacería. Nos quieren ganar en la mesa lo que saben que no nos pueden ganar en las urnas”, sostuvo.

Delgado acompañó ayer a los candidatos de Morena en Palenque, incluida Manuela del Carmen Obrador, prima del Presidente Andrés Manuel López Obrador y quien busca reelegirse como diputada en un distrito que está reservado para representantes indígenas.

Durante el mitin, la prima del Presidente también despotricó contra el INE y los consejeros, a quienes acusó de trabajar para la Oposición.

“Algunos consejeros son sus empleados y ya se volvieron ‘lorenzos”, indicó.

Por otro lado, llamó a evitar la violencia y aseguró que no se confrontarán con sus adversarios, a pesar de que militantes y simpatizantes de Morena en Chiapas han rechazado la designación de candidatos que no militan en el partido como Jorge Briseño, aspirante a la Alcaldía de Palenque y quien estuvo en el mitin, así como la alianza entre Morena y el Partido Verde.

“Vamos a vivir la democracia en paz en Morena, quiero que escuchen esto: en Morena reprobamos la violencia (…) nunca nos hemos peleado y nunca nos vamos a pelear, porque aquí nacimos en este movimiento y contamos con el gran ejemplo de ese gran líder (López Obrador) y tenemos por convicción y seguiremos trabajando”, afirmó.

QUE NO SE VAN A METER

Tras su estancia en Chiapas, Delgado se trasladó a Tabasco y visitó Macuspana, tierra de López Obrador y donde aseguró que en los estados donde gobierna Morena no habrá elección de Estado.

“Nosotros no somos como ellos, no somos iguales que los partidos de la corrupción. Nuestro movimiento viene de la lucha por la democracia, así que vamos a respetar el acuerdo nacional convocado por el Presidente de la República para que se haga valer la voluntad del pueblo, que no se meta ningún gobierno en la elección”, remarcó.