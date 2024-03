Francisco Ortiz Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex Canciller Marcelo Ebrard considera que México debe prepararse para un eventual retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y considerar alternativas en temas como el TMEC, así como las crisis migratoria y de seguridad, con énfasis en el tráfico de fentanilo.

En un recuento de los momentos clave de las negociaciones con Trump, durante su presidencia de Estados Unidos, destacan las gestiones por el Tratado de Libre Comercio México-EU-Canadá, con énfasis en el sector energético, así como la intención de imponer al País convertirse en un Tercer País Seguro.

¿Cómo debe prepararse México ante un eventual regreso de Donald Trump?

«Tendríamos que prepararnos en tres cosas: uno, va a haber un proceso de revisión del Tratado (TMEC) porque así está pactado; debe estarse revisando en 2026. No quiere decir que vas a renegociar el tratado, pero sí va a revisarse.

«La segunda cosa es que va a haber un tema sobre migración todos los días. Veo más cerca de Trump a gente como Stephen Miller, que propone que haya una deportación masiva. Es una línea muy radical. No sé si sea factible hacerlo, pero sí tienen esa idea.

«Y otro tercer tema, que pienso que va a ser muy importante, es el que tiene que ver con seguridad y la crisis de fentanilo en Estados Unidos. Es lo que cabe prever».

¿Qué podríamos esperar? ¿Viene un Trump recargado?

«Yo creo que sí te endurecen mucho todos los procesos judiciales que ha pasado, veo que está rodeado de algunas personas que son mucho más radicales que las que originalmente estaban y probablemente él también se ha endurecido mucho en sus posiciones, entonces habría que prever un Trump endurecido.

«Sí se puede anticipar que va a ser una contienda muy dura en Estados Unidos entre demócratas y republicanos y, cualquiera que sea el resultado de la elección, el tema de migración, frontera sur, va a ser parte de la campaña de Estados Unidos, que por cierto lo ha sido todo el siglo, nada más que ahora con una importancia mayor.

«Para los estrategas de la campaña del ex presidente Trump, el tema de la frontera sur es el que les permite mayor cohesión y donde tienen más ventaja frente a los demócratas, entonces por eso ves al Gobernador de Texas, Abbott, eso es obvio.

«Y para los demócratas, que ahora me sorprendió que haya ido incluso el presidente Biden a la frontera sur, pues también creo que están dispuestos a entrar en ese debate con el argumento de que los republicanos no permitieron que se resolviera la legislación o el paquete que propuso el presidente Biden».

Al presentar sus 100 puntos en el Zócalo, Claudia Sheinbaum planteaba que no agacharía la cabeza: cooperación sí, sometimiento no, ¿cómo se traduce eso en una relación bilateral?

«Es un buen planteamiento, es decir, no es sencillo. México está en la posición de cooperación, pero tiene que haber reglas y límites, porque de otra manera es muy fácil por la asimetría en la relación de poderes y que caigas en el abuso o en el sometimiento, igualmente en política exterior.

«México no ha estado de acuerdo con varias cosas, con Venezuela, tampoco con el bloqueo a Cuba, en fin, entonces yo diría que lo que quiso decir con este planteamiento es exactamente eso, que vamos a cooperar con Estados Unidos por ser nuestro principal socio, pero aspiramos a una relación de respeto y de no sometimiento, sino de colaboración».

En tu horizonte inmediato, Marcelo, ¿te ves como un operador de un eventual gobierno de Claudia Sheinbaum enfrentando a Donald Trump?

«Pues no he platicado con ella sobre ese tema, pero desde luego yo colaboraré o cooperaré en cualquier cosa que se me solicite respecto a eso. Hoy por hoy estoy compitiendo para ser parte del Senado de la República, yo creo que el Senado va a tener un rol muy importante porque es donde llevas la supervisión de la Policía Exterior de México.

«Si pudimos sacar el tratado, pudimos superar una crisis como la de los aranceles y salimos adelante, no veo por qué no podamos hacerlo en el futuro. Entonces siempre tienes riesgos, pero también hay posibilidades de lograr cosas importantes para México.