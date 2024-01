La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advierte que los Centros de Reinserción Social de Aguascalientes carecen de suficientes elementos de seguridad para asegurar el orden. Esta situación podría derivar en evasiones, motines o riñas, afectando la gobernabilidad de estos centros. A raíz de esto, el organismo emitió la recomendación 252/2023, publicada el 19 de enero, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por la escasez de personal penitenciario y violaciones a los derechos humanos en las revisiones a visitantes.

Manuel Alonso García, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, desmintió en su rueda de prensa semanal del lunes la presencia de artículos ilegales como celulares y drogas en el Cereso El Llano. La CNDH notificó esta recomendación a las autoridades estatales, tras una revisión realizada entre junio y agosto de 2023 en los Centros Estatales Penitenciarios “El Llano”, para Mujeres y Varonil “Aguascalientes”.

Se constató que los CERESOS Femenil y El Llano no cuentan con el personal médico necesario para atender las necesidades de salud de los internos, especialmente en turnos nocturnos y fines de semana. Además, la CNDH observó que las normas de vestimenta para visitantes no tienen fundamento jurídico y estigmatizan, además de vulnerar su dignidad al solicitarles retirar su ropa debido a la falta de aparatos para revisiones no invasivas.

La CNDH recomendó al Gobierno del Estado de Aguascalientes seguir el expediente administrativo que se inicie ante las instancias correspondientes y tomar acciones para asegurar una estancia digna y segura en el CEP Femenil, incluyendo las adecuaciones necesarias en infraestructura y equipamiento, en beneficio de las internas y sus hijos.