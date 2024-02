Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones del próximo 2 de junio es alto, aseveró Citibanamex.

«La deteriorada resiliencia del Estado mexicano ante el crimen organizado ha dado lugar a una crisis de extorsiones y desapariciones en el País, pero también a mayor presencia e influencia del crimen en procesos electorales», indica Citi en un reporte publicado este lunes.

En su nota titulada «Elecciones 2024: los riesgos de la violencia político electoral», Citi destacó que diversos organismos internacionales, autoridades electorales y partidos políticos se han referido a la impunidad con la que, cada vez más, intervienen los cárteles en la competencia electoral.

Lo anterior, con un enfoque especial en el ámbito local, no sólo para financiar a candidatos alineados con sus intereses, sino también intimidando y eliminando a actores políticos opuestos.

«Las organizaciones de narcotraficantes han logrado ejercer una influencia notable en el proceso democrático de México, supuestamente haciendo todo lo posible para garantizar la elección o reelección de aliados políticos claves, incluido el asesinato de políticos percibidos como amenazas», señala el reporte sobre el Índice Global del Crimen Organizado (IGCO) 2023, en la sección correspondiente a México, citado por Citi.

La debilidad del Estado mexicano ante el crimen organizado ha colocado al País en el tercer lugar mundial entre los más vulnerables ante este flagelo.

En el IGCO 2023, que evalúa los niveles de criminalidad y de resiliencia de los gobiernos ante la actividad criminal, México ocupa esa tercera posición entre 193 países analizados.

En noviembre de 2023, el entonces magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, advirtió que uno de los retos más alarmantes para los comicios de 2024 es la presencia del crimen organizado, pues ha permeado en todos los rincones de la vida cotidiana.

Apenas el pasado 30 de enero, el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata, afirmó que las autoridades electorales no tienen la culpa de la intervención del crimen organizado en elecciones, pero sí son responsables de guardar silencio ante estos hechos.

«Se dice o hay una percepción que hay municipios y regiones del País en que el crimen organizado incluso puede estar gobernando, es el que manda, no necesariamente el que tiene la constancia, pero es el que manda», indicó.

«Esa circunstancia no es culpa de las autoridades electorales, pero sí es culpa de las autoridades electorales guardar silencio frente a esta circunstancia y no prever qué podemos hacer para garantizar elecciones libres en esta terrible circunstancia».