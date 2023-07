Benito Jiménez, Claudia Guerrero e Iris Velázquez Agencia Reforma

TEPIC, Nayarit.- Pese a los cuestionamientos de padres de familia, maestros, académicos y organizaciones civiles sobre el contenido de los libros de texto gratuitos del próximo ciclo escolar, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no frenará su distribución en las escuelas ni está dispuesto a embodegarlos.

«No se van a retirar, ¿por qué? No hay motivo o razón para retirarlos o para embodegarlos. Imagínense, estamos hablando de millones de ejemplares. No, en todos lados se van a distribuir, se van a entregar y es un mensaje de atraso el querer embodegar un libro, ocultar los libros, es como enlatar una película», expresó.

Tanto especialistas en educación como padres de familia han criticado el contenido de los textos al considerar que contienen errores, sesgos históricos e incluso intentos de imponer ideologías políticas. Además, reclaman que los libros fueron elaborados al margen de la participación de la sociedad.

En la conferencia matutina, el Mandatario defendió los nuevos contenidos.

«Ya está en marcha el plan para mejorar los contenidos de los libros de texto, ya se elaboraron nuevos contenidos, participaron maestros, pedagogos, especialistas; sin embargo, pues hay opositores, porque son nuevos contenidos y lo que buscan es que la educación tenga una dimensión social, humanística y científica, que se había perdido durante el periodo neoliberal», sostuvo.

«No querían que se conociera nuestra historia. Se quitó el civismo, la ética, porque los libros de texto reafirmaban lo que sostenían las políticas neoliberales. Eran libros acordes con el modelo predominante, un modelo más enfocado a lo privado, no a lo público; un modelo más enfocado en lo material no hacia la fraternidad y a la solidaridad».

Sobre el amparo concedido a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) contra la distribución de los libros, López Obrador aseguró que su Gobierno ya es especialista en esas carreras de obstáculos ante el Poder Judicial.

En tanto, a UNPF informó ayer que se reserva el derecho de continuar con una batalla legal, informativa y social para evitar que sean usados en el próximo ciclo escolar.

«Es nuestro papel como padres de familia seguir tratando de impulsar y luchando por una mejor educación y bueno, pues sí no va a entender esto, ir a otras posibilidades tanto legales como sociales», dijo Israel Sánchez, encargado del despacho de la oficina de presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia.