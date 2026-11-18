La ciudad hidrocálida se alza como excepcional por la su arquitectura Moderna, afirmación que fácilmente se puede comprobar a través de recorridos por sus calles, particularmente aquellas que se encuentran desde el Primer Anillo de Circunvalación hasta el centro. Diversos constructores fueron los artífices del advenimiento arquitectónico moderno en Aguascalientes, tales como «Talamantes y Urzúa», Arq. Francisco Aguayo Mora, Arq. Benjamin Vargas Tapia, Arq. Humberto León Quezada y Arq. Ramón Ortiz Bernadac; posteriormente continuarían con esta actividad los arquitectos Mario García Navarro, Jorge Arturo Medina Rodríguez y Jaime Rubén González Blanco, entre otros.

Los primeros, «Talamantes y Urzúa», fue una firma constituida por el Ing. Gustavo Talamantes Ponce y el constructor Jesús Urzúa Quevedo. Talamantes había egresado de la Escuela Nacional de Ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1942, titulándose con la tesis «Proyecto de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Valles, estado de San Luís Potosí», mientras que Urzúa se forjo en la experiencia constructiva, iniciando en el Departamento de la Junta Local de Caminos de Aguascalientes, durante el lapso 1932-1935, en actividades inherentes a la ingeniería civil; mientras que de 1935-1937 los dedicaría a una labor constructiva por su cuenta; en 1937 el Ing. Luis Ortega Douglas y él se conocieron, iniciando una sociedad que duró dos años y en la que llevaron a cabo obras importantes como la «Automotriz Ford» en 1938, y la «Automotriz del Centro» en 1939.

Ese mismo año Urzúa y Talamantes emprendieron una fructífera etapa constructiva y arquitectónica de gran calado, entre los trabajos realizados podemos citar: el Sanatorio Moderno, S. A., en 1946; la «Automotriz de Aguascalientes, S. A.» en 1949; la Capilla de San Francisco de Asís y el Servicio Sahagún, las dos en 1950; los silos de grano del Molino San Marcos, y las Bodegas ALIAMSA. El fallecimiento del Ing. Talamantes en 1963, supuso fin a la dupla; Urzúa continuaría en sociedad con el Ing. Javier Macías Peña formando la Constructora Aguascalientes, S. A., la cual llevaría a cabo conjuntos como el Parque Hidalgo, el Edificio Consvill y el Banco Nacional de México, en la década de 1960.

Francisco Aguayo durante los años cuarenta del siglo XX, después de titularse como arquitecto con la tesis «Hospital para la Cruz Roja en la ciudad de Aguascalientes» en 1940, se insertó a la actividad propia de su expertise: la arquitectura. Realizó un sinfín de edificios de acuerdo a su formación en la corriente funcionalista, de los cuales podemos referir: La Primavera (1950); Casa en Av. Madero (1951); Óptica Matute en Av. Madero (1952); proyecto para la Ciudad de los Niños (1952); Escuela de Artes y Oficios de Aguascalientes (1954); El Colegio Marista (1954); Templo del Señor de los Rayos (1955) y la Capilla Mayor del Seminario Diocesano (1959-1963) y demás, con un enfoque moderno y regional.

Por otro lado, Fernando Vargas Tapia, nacido en 1924 y originario de Ciudad de México, se tituló de arquitecto en la Escuela de Arquitectura de la UNAM con la tesis «Penitenciaría Central, Jalapa, Veracruz» en 1947. Antes de terminar sus estudios ya se desempeñaba en el ámbito de su carrera: como proyectista en el Departamento de Edificios del Departamento del Distrito Federal 1940-1946, también como proyectista en el Departamento de Edificios del Departamento Central del Distrito Federal entre 1943-1946; Asesor Técnico de la Junta Federal de Mejoras Materiales de Manzanillo, Colima, 1947-1950, además de múltiples participaciones en diversos estados del territorio nacional. En Aguascalientes llevó a cabo El Edificio Sindicato de Maestros «Casa del Maestro» en 1964; Centro de Salud de tres y seis camas; 50 casas en la Unidad «José Guadalupe Posada» y Miembro fundador y Presidente del Colegio de Arquitectos de Aguascalientes, Ags., entre 1968-1970.

Humberto León Quezada estudió en la UNAM la carrera de arquitecto, titulándose en 1953 con el proyecto «Centro Turístico en Aguascalientes. Proposiciones para el Plano Regulador». De cuño aquicalidense pronto se insertó en la actividad arquitectónica sobresaliendo inmediatamente con encargos como el Edificio de la Cruz Roja, un anteproyecto para un centro turístico en los «Baños Grandes de Ojocaliente» a través del Gobierno del Estado; de los anteriores ninguno se construyó. De los proyectos que sí se llevaron a cabo fueron el Hogar del Papelero, promovido por El Sol del Centro, así como la Capilla de las Tres Ave Marías.

Por último, el Arq. Ramón Ortiz Bernadac representó el exordio del «Estilo Internacional», seguramente por la relación que tuvo con las ciudades cercanas a Monterrey dado que estudio su carrera en el Tecnológico de esa metrópoli. Arribó a Aguascalientes para estar colaborando en el primigenio fraccionamiento «Jardines de la Asunción» en 1956, edificando obras con una plástica y propuestas espaciales eminentemente modernas, cuyas características fueron los paralelepípedos primarios evitando la ornamentación, esquemas disgregados en las residencias, utilización del color blanco, espacios nuevos como la cochera en desnivel y grandes vanos acristalados.

Así, podemos afirmar que los múltiples anteproyectos, proyectos levantados en esta fase arquitectónica aguascalentense, fueron llevadas a cabo por constructores, ingenieros civiles y arquitectos de su tiempo, comprometidos con su gente y sensible a las múltiples contrariedades que sufrían sus habitantes.