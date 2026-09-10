Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El Gobierno federal presentó a Rollo, un cachorro mestizo adoptado que vive en Palacio Nacional y cuya tarea es brindar apoyo y bienestar emocional a quienes trabajan en el recinto.

El perro se encuentra bajo el resguardo de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia, que difundió imágenes del nuevo habitante de la sede del Ejecutivo.

«Él es Rollo, trabaja en Palacio Nacional. Es un cachorro mestizo adoptado que hoy se divierte en jardines y oficinas bajo el resguardo de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia.

«Tiene un papel muy importante: el apoyo y bienestar emocional de todas y todos», informó el Gobierno de México en redes sociales.

La publicación fue acompañada de un video en el que se observa al cachorro corriendo y jugando por oficinas, pasillos y jardines de Palacio Nacional.

Rollo se suma a los animales que habitan en la sede del Ejecutivo, donde desde hace años vive una comunidad de gatos que recorre los patios y jardines del inmueble y recibe alimentación y cuidados.

Durante el sexenio pasado, 19 felinos de Palacio Nacional fueron declarados «activos fijos vivos», figura con la que el Gobierno asumió la responsabilidad de garantizar su alimentación y atención durante el resto de sus vidas.

Entre ellos se encuentra Coco, un gato blanco con manchas anaranjadas que durante el Mundial de Futbol 2026 apareció en las redes oficiales del Gobierno portando la playera de la Selección Mexicana.

«Coco, uno de los gatitos de Palacio Nacional, también se pone la camiseta y celebra las victorias de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol 2026», publicó entonces el Gobierno.