Un adolescente de apenas 15 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes en posesión de 10 envoltorios con una sustancia similar al cristal. Además, se le relaciona de manera preliminar con la quema de una motocicleta y varias riñas ocurridas en la colonia Insurgentes.

El menor, identificado como César “N”, fue detectado cuando los uniformados patrullaban la avenida Abraham González. Al percatarse de la presencia policial, intentó alejarse apresuradamente para evitar un encuentro con los oficiales.

Su comportamiento llamó la atención de los policías, quienes decidieron seguirlo y lograron interceptarlo metros adelante. Durante una revisión preventiva encontraron entre sus pertenencias 10 bolsas negras con cierre hermético, que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina.

Tras el hallazgo, el adolescente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Sin embargo, la posesión de la presunta droga no sería el único asunto en el que estaría involucrado. De acuerdo con información recabada por las autoridades, el menor también estaría relacionado con el incendio de una motocicleta registrado días atrás en la misma colonia.

Asimismo, existen señalamientos sobre su presunta participación en diversas riñas ocurridas en las inmediaciones de las calles Luis Moya y Fortunato Maycote, aunque no se ha confirmado alguna responsabilidad en estos hechos.