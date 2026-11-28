Un adolescente de 17 años terminó en el hospital luego de perder el control del automóvil que conducía y estrellarse contra un barandal metálico en el fraccionamiento Mirador de las Culturas II.

El accidente se registró alrededor de la 1:50 de la madrugada sobre la calle Loma del Cardenal, a la altura de la privada Rodolfo Landeros, marcada con el número 2206.

El menor conducía un Honda sedán, modelo 2008, en color negro, y se desplazaba de oriente a poniente por el carril izquierdo cuando perdió el control del volante hacia su derecha.

El automóvil atravesó la vialidad y terminó impactando con su costado derecho contra el barandal metálico ubicado en el acceso a la privada, dejando daños tanto en el vehículo como en la estructura.

Paramédicos del ISSEA atendieron al adolescente y lo trasladaron en código verde a la Clínica 2 para recibir atención médica.

Por su parte, elementos de la Policía Vial se encargaron de documentar el percance y solicitaron una grúa para retirar el automóvil siniestrado.