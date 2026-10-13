Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Tras admitir que las detenciones realizadas durante la actual Administración han generado sobrepoblación en algunos centros penitenciarios estatales, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de seis nuevas cárceles con capacidad conjunta para 18 mil 480 personas.

Los nuevos centros serán edificados en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, mientras el Gobierno federal trabaja con la Secretaría de Hacienda para definir su financiamiento y descarta que sean operados por empresas privadas.

«Se han detenido 70 mil personas desde que llegamos al Gobierno, representa una sobrepoblación en algunos centros penitenciarios y no podemos permitir la sobrepoblación, primero por derechos humanos y segundo también por seguridad», aseguró Sheinbaum.

La Mandataria explicó que el problema se concentra principalmente en sistemas estatales y sostuvo que los centros federales se encuentran en mejores condiciones, aunque también serán ampliados.

«Tomamos la decisión de apoyar a los estados, porque esto es una atribución de los estados, de las entidades de la República, de apoyarlos para construir nuevos centros penitenciarios», señaló.

Sheinbaum precisó que los nuevos centros no serán operados por empresas privadas y que podrán quedar a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal o de las secretarías de Seguridad de las entidades, aunque no definió qué autoridad operará cada penal.

«No van a ser centros operados por privados como fue en el periodo anterior, serían operados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal o la Secretaría de Seguridad de las entidades de la República», afirmó.

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los seis penales tendrán infraestructura de alta seguridad, sistemas de vigilancia y monitoreo, equipos de inspección, inhibidores de señal y módulos diferenciados de acuerdo con el perfil y nivel de riesgo de las personas privadas de la libertad.

El funcionario indicó que también se desarrolla un nuevo modelo nacional de gestión penitenciaria que incorpora educación, trabajo, capacitación laboral, servicios de salud y actividades deportivas como parte de los procesos de reinserción.

«Estamos trabajando en un nuevo modelo de gestión penitenciario nacional que no se limita a ampliar infraestructura, sino que también contempla mejorar los protocolos de seguridad, profesionalizar al personal y modernizar los procedimientos de administración, vigilancia y control de los centros penitenciarios», afirmó.

Caso Sinaloa

Sinaloa será la primera entidad donde se construirá uno de los nuevos centros, con capacidad proyectada para 2 mil 640 personas, luego de los hechos violentos registrados recientemente en el penal de Mazatlán.

Harfuch reportó que en Sinaloa se han realizado nueve operativos penitenciarios y trasladado a 636 internos a centros federales, mientras el penal de Mazatlán permanece reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal federal.

«El objetivo es que el Estado mantenga el control efectivo de los centros penitenciarios, que las organizaciones criminales no puedan continuar operando desde su interior», sostuvo.

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, la SSPC reportó 3 mil 275 traslados de internos a distintos CEFERESOS, 614 traslados desde sistemas estatales al federal, 10 mil 513 revisiones ordinarias y 31 operativos extraordinarios.

En esas acciones, según Harfuch, fueron asegurados más de 306 mil objetos y sustancias prohibidas, además de que el sistema penitenciario federal incorporó mil 192 elementos y creó una Unidad de Reacción Penitenciaria.