Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

Villahermosa, México: El que fue anunciado como un megadecomiso de combustible en Guanajuato, y que en realidad fue un operativo fallido, tuvo anomalías y se hizo sin verificaciones, reconocieron ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Autoridades en Guanajuato reportaron el 17 de septiembre la incautación de 59 millones de litros de «presunto hidrocarburo» y de 10 tanques de almacenamiento, 3 unidades de carga y documentos de la empresa SIMSA, en San José Iturbide, Guanajuato. Pero la empresa reclamó que su operación era legal, sólo se dedicaba al almacenamiento y el combustible no era de su propiedad.

La responsabilidad del operativo fallido fue del delegado de la FGR, Juan Francisco Vera, por lo que fue destituido de sus funciones, informó ayer el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, durante la conferencia mañanera.

«Suponíamos que estaba dentro de la ley y era regular», dijo ayer la propia Sheinbaum al recordar que el anuncio del «golpe» ocurrió un día antes de su visita a Guanajuato.

Cuando SIMSA emitió un comunicado donde defendía la legalidad de su actividad fue que la Fiscal General, Ernestina Godoy, atrajo el caso, indicó la Mandataria. «Mientras, separó del cargo al delegado», abundó.

García Harfuch subrayó que Godoy detectó anomalías en el operativo por lo que ahora la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) está realizando una investigación.

«La Fiscal General (Ernestina Godoy) encontró ciertas anomalías en el operativo que se realizó dos semanas antes y se informa dos semanas después sin haber verificado.

«El operativo lo hace la delegación (estatal) de la FGR, no la FEMDO de la FGR, ni la Dirección de Hidrocarburos que deben investigar esos casos», puntualizó García Harfuch.