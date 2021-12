Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La problemática de la atención del cáncer infantil en el País no sólo tiene que ver con el abasto de medicamentos, sino que abarca otros aspectos como la falta de unidades para su atención, reconoció ayer Zoé Robledo, titular del IMSS, durante la inauguración del Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN) del Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Tijuana, en BC.

«Todos los miércoles realizamos una sesión de trabajo con papás y mamás de niños con cáncer que se atienden en el IMSS. Muy rápido nos dimos cuenta que la gran mayoría de las solicitudes no tenían que ver con medicamentos, con abasto, había muchas que sí, pero la mayoría tenían que ver con la atención».

«Es decir, con cuestiones que nosotros podíamos resolver al interior de nuestras propias unidades, y uno de los problemas generalmente era justo que referíamos a los pacientes a nuestras Unidades Médicas de Alta Especialidad principalmente», señaló.

El funcionario indicó que se ha dado un mayor impulso a la implementación de estos centros desde septiembre de 2020.

