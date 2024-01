Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La tormenta invernal en Estados Unidos ya presiona al sistema eléctrico nacional, por lo que, nuevamente, como hace tres años, se podrían usar combustibles alternos ante posibles limitaciones de gas natural.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el sistema enfrenta una situación de «cierta emergencia».

Durante su mañanera, explicó que la onda gélida en EU, que ya impacta a entidades del norte del País, puede afectar la distribución de gas para plantas de generación de energía eléctrica.

López Obrador afirmó que el Gobierno federal ya está actuando de manera preventiva, aunque no ofreció detalles mientras que ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni Petróleos Mexicanos (Pemex) han ofrecido detalles de la estrategia que seguirán en los próximos días ante la emergencia.

«Ahora estamos en una situación también de cierta emergencia, pero actuando de manera preventiva, por los problemas de las tormentas invernales en Estados Unidos, que afecta sobre todo la producción, la distribución del gas», señaló.

«Y la energía eléctrica se produce en plantas que requieren gas».

Aunque alertó que hay «cierta emergencia», AMLO destacó que, a diferencia de EU, nuestro País tiene la ventaja de tener el control de todas las líneas de distribución.

Como se hizo en 2021 ante el vórtice polar que golpeó a Texas, López Obrador abrió la posibilidad de producir energía a partir de «distintos combustibles», como el combustóleo.

«Nosotros tenemos la ventaja, por eso fue importante detener, parar la privatización de la industria eléctrica, porque tenemos el control de todas las líneas de distribución», presumió López Obrador.

«Entonces, podemos subir a las redes de distribución energía que se produce distintos combustibles, no sólo con gas, y ya estamos actuando».

En 2021 por el congelamiento de la molécula de gas en los ductos se afectó principalmente a centrales de generación que utilizan gas natural en Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Sonora y Coahuila.

Para evitar mayores afectaciones y restablecer el servicio a usuarios afectados, la CFE tuvo que echar mano de centrales estratégicas de soporte ubicadas en Chihuahua y Nuevo León.

Además puso a disposición del Cenace toda la energía proveniente de otras fuentes de generación, como hidroeléctricas.

Se sumó la capacidad de las centrales carboeléctricas y cargamentos de gas natural provenientes de Manzanillo y Altamira.

De acuerdo con la información oficial, 7 plantas privadas de gas y diésel también aportaron en el proceso de restablecimiento del suministro eléctrico en más de una veintena de estados.

Ayer, López Obrador reiteró su promesa de no aumentar el precio de la luz y afirmó que tampoco habrá apagones.

«Pero ya estamos actuando para que el consumidor no padezca, que no haya apagones y que no aumente el precio de la luz. Es algo parecido, no igual de intenso y además ojalá no se agrave, a lo que sucedió hace como dos años de fuertes nevadas en Texas», dijo.