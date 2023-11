Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que en los primeros tramos que inaugurará del Tren Maya, el próximo 15 de diciembre, habrá algunos faltantes.

Tras la presentación de un informe sobre los avances del Tramo 3, el Mandatario adelantó que no se tratará de temas que pongan en riesgo la seguridad del Tren, sino de ajustes que quedarán pendientes en la obra.

«Lo del Tren Maya, sí nos estamos apurando es porque, sí terminamos el 15, que vamos a inaugurar, claro que va a haber todavía algunos faltantes, ajustes, no en seguridad, no en lo fundamental, sino que puede ser que falte abrir un espacio en una estación; que no va a ser así, no estoy autorizándolo», advirtió.

El pasado 6 de octubre, el Presidente informó que el Tren Maya arrancará el 15 de diciembre, pero a medias.

López Obrador explicó que este año no operará la ruta completa de mil 554 kilómetros, sino sólo el tramo entre Palenque y Cancún, desde donde el pasado viernes ofreció su conferencia mañanera.

Además, detalló que el Tramo 5, que ha sido cuestionado por ambientalistas y sometido a diversos litigios, podría quedar terminado hasta enero de 2024.

Ayer, el tabasqueño respondió a quienes lo han criticado por inaugurar, con prisas, obras emblemáticas de la 4T que aún no han sido terminadas, como ocurrió con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o la Refinería Olmeca, en Dos Bocas.

Según el Presidente, su intención ha sido avanzar en las obras, inaugurarlas y luego «consolidarlas».

«¿Qué ganamos con echar a andar anticipadamente el proyecto? Que tenemos tiempo para irlo consolidando», aseveró.

«Si esperamos que esté totalmente terminado, para que el REFORMA no vaya a observar que una vez más le pusieron una pasada de pintura, pues entonces nos queda poco tiempo para consolidar la operación, porque todo lleva un tiempo para que funcione, estas grandes obras pueden llevar hasta un año».

López Obrador confirmó además que el próximo viernes inaugurará el nuevo aeropuerto de Tulum, donde tiene contemplado pronunciar un mensaje con motivo del quinto aniversario de su llegada a la Presidencia.