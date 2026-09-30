Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La dirigencia de Morena reconoció ayer que en la nominación de candidaturas para 2027 fueron ajustadas las encuestas para satisfacer una «definición política».

«Si queremos al más popular, por popular, pues traemos a Luis Miguel, pero ése no es el caso», dijo ayer la presidenta de Morena, Ariadna Montiel.

Tras los cuestionamientos entre morenistas sobre la falta de transparencia en los nombramientos, la dirigente reconoció que hubo «definiciones políticas» en varios casos.

«Nosotros queremos representantes que el pueblo reconozca no solamente porque los conoce, sino que les atribuye un buen desempeño, una cercanía, un conocimiento de los problemas de las entidades, etcétera. Esa es la definición política que tenemos», admitió la dirigente.

«Hay una definición política de cómo perfilar, definir el perfil del representante que queremos, si queremos al más popular, por popular, pues traemos a Luis Miguel, pero ese no es el caso», insistió.

Ante las presiones por la falta de transparencia, Morena dio a conocer ayer los sondeos con los que eligió a sus aspirantes a las gubernaturas, aunque sólo difundió una lámina de resultados por estado basada en lo que realizó la Comisión Nacional de Encuestas del partido.

No presentó resultados de los ejercicios «espejo» que le entregaron siete encuestadoras privadas para contrastar la encuesta oficial.