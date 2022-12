Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras publicarse el despliegue masivo de espectaculares en todo el País con la leyenda #EsClaudia, pese a la orden del INE a la aspirante presidencial morenista Claudia Sheinbaum de retirar ese tipo de anuncios, diputados federales de Morena aseguraron que son ellos los que pagan esta campaña.

Los legisladores no mostraron pruebas sobre los montos que pagaron ni explicaron si los recursos son de las partidas discrecionales que reciben en la Cámara de Diputados o de su sueldo.

Al no tener claridad de dónde salen los recursos, especialistas electorales advirtieron que, al ser servidores públicos, podrían estar violando el Artículo 134 constitucional, por lo que la autoridad electoral deberá investigar el origen del dinero.

De acuerdo con cotizaciones que ha realizado el INE sobre costos de espectaculares, estos se pagan entre 15 mil y 43 mil pesos, dependiendo de la zona y el tiempo de exhibición.

Diputados de Morena que respaldan al Canciller Marcelo Ebrard exigieron a sus compañeros demostrar los pagos que realizaron, pues afirmaron que hay 500 espectaculares en todo el País, y los sueldos de los legisladores no dan para eso.

«Hasta ahora», dijo el diputado Emmanuel Reyes, «sólo cinco legisladores se han asumido como responsables de la campaña de espectaculares en favor de @Claudiashein.

«Calculando que hay unos 500 distribuidos en el País, con un costo promedio de 40 mil pesos», agregó, «tendrían que aclarar la procedencia de 20 millones de pesos».

Desde las primeras horas de ayer, diputados morenistas como Miguel Torruco, Alejandro Robles, Aleida Alavez, Patricia Armendáriz y Mauricio Cantú se atribuyeron el pago de la campaña masiva en espectaculares.

«En ejercicio de nuestros derechos políticos y constitucionales», dijo Torruco, «Diputadas y Diputados colocamos anuncios espectaculares en apoyo a @Claudiashein pues estamos en contra de la censura del INE».

Robles justificó: «De nuestra bolsa y con estricto apego a Ley electoral hemos colocado anuncios espectaculares. Aunque los conservadores utilizan al INE para cerrarle el paso, no está sola».

El Artículo 134 de la Constitución obliga a los servidores públicos a aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia electoral.

«Hay una posible violación por cómo se paga», dijoel ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, «y habría que ver si efectivamente fue pagado por Diputados federales, porque pudo haber sido pagado con recursos privados o públicos, y habría que ir demostrando caso por caso, con factura en mano, quién pagó estos espectaculares, y eso requiere una investigación que lleva tiempo».

El consejero advirtió que existe corresponsabilidad de la Jefa de Gobierno, por lo que puede ser acusada de violar la ley, y estaría en riesgo su aspiración presidencial.

El politólogo Luis Eduardo Medina afirmó que también podrían estar violando el Artículo 109 constitucional, que establece que los funcionarios son sujetos de sanciones administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad e imparcialidad en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.