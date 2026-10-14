Claudia Guerrero y Mayumi Suzuki Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que persisten carencias de médicos especialistas, bajos salarios, contratos laborales precarios y fallas en la distribución de medicamentos en el sistema público de salud, por lo que ordenó revisar las condiciones de los hospitales para identificar los problemas pendientes.

La Mandataria admitió que, después de dos años de Gobierno, todavía falta regularizar a personal médico, mejorar las becas de los residentes y modernizar los mecanismos de abasto, aunque rechazó que esas deficiencias representen una crisis generalizada.

«Nos faltan muchos médicos que todavía tienen contratos anuales con menores sueldos que los que deben ser, a todos ellos los vamos a basificar, nos falta todavía contratar más médicos especialistas», señaló.

«De ahí a que haya una crisis del sistema de salud y que las cosas están funcionando muy mal y que todo está mal tampoco», sostuvo.

Sheinbaum reconoció que algunos médicos residentes reciben becas de apenas 7 mil pesos mensuales, pese a que realizan buena parte de las labores que sostienen la operación hospitalaria.

Aseguró que su Administración buscará incrementar esos apoyos durante 2027, al considerar que las cantidades actuales son insuficientes.

«Muchas veces en ellos se sostiene la operación de los hospitales y sus becas en algunos casos son de 7 mil pesos mensuales», afirmó.

La Presidenta admitió que también persisten problemas en la entrega de medicamentos, principalmente en el traslado desde los almacenes hasta los centros de salud y hospitales, además de incumplimientos de algunos proveedores.

Planteó automatizar toda la cadena de suministro, desde la compra hasta la entrega, mediante herramientas tecnológicas que permitan dar seguimiento a los medicamentos.

Sheinbaum comparó el sistema de distribución que busca implementar con las plataformas de comercio electrónico, que permiten comprar productos por internet y recibirlos al día siguiente mediante procesos logísticos automatizados.

Explicó que el proyecto requiere digitalizar hospitales y centros de salud.

Ante las inconformidades del personal sanitario, Sheinbaum confirmó que ya pidió al director del IMSS, Zoé Robledo, realizar un diagnóstico de las condiciones de cada hospital, con la participación de delegados y directores.

Señaló que también envió personal de Birmex a cuatro hospitales del IMSS en la Ciudad de México para verificar las denuncias relacionadas con el abasto.

La Mandataria ofreció regularizar a los trabajadores contratados durante la pandemia de Covid-19 que todavía carecen de condiciones laborales adecuadas.