Antonio Baranda Agencia Reforma

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que es urgente regresar a clases presenciales en escuelas públicas y privadas, por lo que después de vacunar a los adultos mayores en abril se continuará la aplicación a docentes.

“Si continuamos como vamos, es probable que a mediados de abril ya tengamos a todos los adultos mayores vacunados, cuando menos con una dosis, pero a más tardar a finales de abril.

“¿Qué es lo que quiero que se sepa? Que vamos a iniciar de inmediato la vacunación de maestras, maestros, del sector público y privado, porque urge regresar a clases presenciales y va incluir a escuelas públicas y privadas”, comentó en conferencia.

Esperará estudios antes de decidir vacunarse

El Mandatario federal dijo que, aunque ya le corresponde vacunarse de acuerdo con el plan del Gobierno de la Ciudad de México, esperará porque se realizará unos estudios médicos.

“Acerca de la vacuna ya me va a corresponder, pero voy a practicarme unos estudios en estos días, porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando padecí del Covid me hicieron análisis.

“Y me recomendaron que esperará yo para la vacuna, porque tenía yo anticuerpos suficientes, pero ya ha pasado el tiempo, de todas maneras quiero que ellos sean los que me recomienden lo que más conviene, ¿no?”, señaló.