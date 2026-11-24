Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El IMSS realizó compras emergentes de 5 millones de piezas de medicamentos y 2.9 millones de piezas de material de curación para atender las necesidades de abastecimiento en hospitales y farmacias.

Al presentar el balance del día 28 del plan de 12 acciones en 120 días, el director del Instituto, Zoé Robledo, detalló que las adquisiciones extraordinarias incluyen medicamentos para pacientes con diabetes e hipertensión, así como insumos utilizados en los distintos servicios de los hospitales del Instituto.

«Hicimos una compra emergente de 2.9 millones de piezas de material de curación para cada piso la receta colectiva, lo que ocupan los servicios al interior de los hospitales», señaló.

«También hicimos una compra emergente de 5 millones de piezas de medicamentos sobre todo para los padecimientos más comunes diabetes e hipertensión».

El 3 de noviembre, Robledo había informado que el Instituto recurrió a adquisiciones directas de material de curación por 88 millones de pesos, principalmente jeringas, compresas y llaves de cuatro vías, ante incumplimientos de proveedores encargados del suministro de insumos médicos.

En aquella ocasión, el funcionario explicó que las adquisiciones se realizaron a los mismos precios de las compras del Sector Salud. También reportó compras adicionales de medicamentos para diabetes, enfermedades cardiacas e hipertensión, con el propósito de cubrir necesidades que no habían sido atendidas por los proveedores.

De acuerdo con el director del IMSS, las compras extraordinarias forman parte de las medidas para mejorar el abasto incluidas en el plan de 120 días anunciado el 27 de octubre, después de las protestas de trabajadores que denunciaron problemas de suministro, falta de equipamiento, insuficiencia de personal y deficiencias en la atención hospitalaria.

Robledo explicó que una de las acciones se concentra en el suministro de material de curación mediante la receta colectiva, mecanismo utilizado por los servicios hospitalarios para solicitar los insumos que necesitan en la atención cotidiana de los pacientes.

En cuanto al abastecimiento de medicamentos, el funcionario reportó que el surtimiento completo de recetas en las farmacias del Instituto alcanzó 94.7 por ciento, mientras que dos entidades federativas registraron niveles superiores al 95 por ciento.

El director del IMSS señaló que el Instituto mantiene habilitada la plataforma Receta Completa para recibir reportes de derechohabientes que no obtuvieron la totalidad de los medicamentos prescritos.

En el mismo informe, Robledo indicó que el Instituto ha realizado 10 mil 170 operaciones extraordinarias para atender el rezago quirúrgico, frente a una meta de 31 mil intervenciones contempladas en el plan de 120 días, que concluirá el 24 de febrero de 2027.