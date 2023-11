Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En una resolución apresurada, emitida horas antes de que Marcelo Ebrard anunciara su permanencia en la 4T, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena reconoció que sí hubo prácticas indebidas en el proceso interno para decidir la candidatura presidencial y prometió sanciones.

En un documento de seis páginas se resumen en cuatro puntos los hallazgos de la denuncia del ex Canciller y una «reflexión política» de los integrantes de la Comisión.

«Las pruebas presentadas deben ser tomadas en consideración. Si bien no hay elementos para repetir el proceso de selección para la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T (candidatura presidencial), en el que resultó triunfadora la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, la queja no puede ni debe soslayarse», dice el resolutivo entregado al ex aspirante presidencial,

«Se presenta evidencia de algunas prácticas indebidas cometidas por militantes contrarias a nuestros principios y a las normas estatutarias por lo que, esta Comisión, en el marco de su normatividad, iniciará los procesos de sanción correspondientes».

En la conclusión se advierte que el partido debe de hacer lo conducente para generar procedimientos de supervisión que eviten prácticas contrarias a sus estatutos, a los acuerdos establecidos por el Consejo Nacional y que establezcan mecanismos de vigilancia y control más efectivos.

Una vez que concluya el proceso electoral de 2024, plantea, se convocará a una «discusión y una reflexión amplia» al interior del partido para fortalecerlo.

En su queja, Ebrard enumeró las irregularidades que se observaron durante todo el proceso interno, entre ellas el uso de estructuras gubernamentales para favorecer a Sheinbaum, por lo que demandó la nulidad y reposición del proceso interno.

-¿Sheinbaum influyó en la Comisión de Honestidad y Justicia para que acelerara y se diera este tipo de resolución? -se le preguntó.

«Pues ella es la que tiene la coordinación política, yo así lo veo. Es decir, esto es un resultado de ese acuerdo político, de ese pacto que dijiste tú, que yo llamo entendimiento», respondió Ebrard.