Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió apoyo de su Gobierno en la remodelación en Palenque, Chiapas, del estadio de las “Guacayamas”, equipo que dirige su hermano Pío, pues está incluido en los programas de Desarrollo Urbano.

El Gobierno federal asignó un contrato de 103.5 millones de pesos, IVA incluido, para la remodelación del estadio de beisbol del equipo “Guacamayas” de Chiapas.

Se trata del estadio Luis Anzaldo Arroyo, en Palenque cuya rehabilitación es la parte central de un proyecto para mejora de la Unidad Deportiva de ese Municipio.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) defendió ayer el contrato por 103.5 millones de pesos que dio para la remodelación del estadio de beisbol, pues argumentó que lo usa el pueblo y que fue una solicitud hecha por el Municipio de Palenque.

“Nosotros llevamos a cabo un programa de intervenciones urbanas en ciudades fronterizas, en ciudades turísticas, ahora en las ciudades por donde va a pasar el Tren Maya, ahí está Palenque y otras ciudades. Estamos hablando como de 130, 140 ciudades.

“Estamos desarrollando colonias, creando espacios deportivos, se han hecho pues alrededor de 30, 50 intervenciones, se han hecho campos de beisbol, campos de futbol, canchas de basquetbol, es recuperación de los espacios.

“Esto tiene que ver con Román Meyer (titular de la Sedatu) y se hace en coordinación con las viviendas municipales. Entonces, ¿por qué se incluyó Palenque? Pues, estaba contemplado Palenque, estaba contemplado Escárcega, todas las estaciones por donde va el Tren Maya. En todos los municipios hay un programa de Desarrollo Urbano”, aclaró López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal calificó como una “desproporción” y “mala fe” las críticas que han surgido por parte de sus adversarios.

“Entonces, de ese programa a que se haga por las ‘Guacamayas’ de Palenque y tenga que ver con mi hermano, pues es una desproporción, es mala fe.

“Pero bueno, los entiendo, están molestos. Ojalá y se vaya serenando, se vayan enfriando poco a poco. Esa manipulación no funciona, no es eficaz. Yo no debería ni estar dando consejos, deberían de cambiar, eso ya no funciona”, finalizó.