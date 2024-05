Claudia Guerrero y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló datos específicos sobre los ingresos de María Amparo Casar que se encontraban registrados ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y admitió que dicha información no figuraba en el portal de transparencia.

El Mandatario precisó que Casar recibe 270 mil pesos mensuales por dirigir la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En su conferencia mañanera, indicó que estos datos no se encuentran en la página de la organización, sino que es lo que está declarado ante el SAT.

«Lo dije ayer, me equivoqué de que estaba su sueldo en la página de transparencia, no, es en la del SAT, para aclarar», dijo.

El Mandatario federal también reconoció el error que cometió respecto a los ingresos que percibe Casar por dirigir MCCI, ya que originalmente había mencionado la cantidad de 250 mil pesos mensuales.

«Y me equivoqué, porque dije que obtenía 250 mil pesos mensuales, y son 270 mil mensuales en el Instituto, aunque sea increíble, se llama Instituto de Mexicanos Contra la Corrupción», señaló, antes de ser corregido.

Criticó el amparo otorgado por un juez a Casar, a quien acusó de mentir, al afirmar que sin la pensión que ya le fue suspendida, «no iba a tener para su sustento».

«Hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa, lo vimos en el caso de la señora Casar, que en 24 horas le dieron amparo. Además, mintiendo, primero de que no había una denuncia, que sí la hay, como lo dio a conocer la Fiscalía el día de ayer, y segundo, de que si le quitaban esa pensión no iba a tener sustento, cuando la pensión se le suspendió creo que en febrero», afirmó.

López Obrador acusó que MCCI recibe donaciones que son deducibles de impuestos y aportaciones del Gobierno de Estados Unidos.