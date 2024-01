Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió fallas en la seguridad digital del Gobierno por difusión de datos personales de periodistas, youtubers y activistas que asisten a sus mañaneras, pero lo atribuyó a un hackeo que financiaron sus opositores.

Aunque reconoció la vulneración a los sistemas de Presidencia, acusó que el ciberataque fue para hacer creer que se persigue a los comunicadores en plena temporada electoral.

«Ya una vez que pasan las elecciones, ya es otra la agenda, pero tenemos, los mexicanos, que conocer estos antecedentes, política es tiempo.

«Estamos en una temporada especial en México y Estados Unidos, todo esto para que no nos alarmemos, actuemos con tranquilidad, que ya hackearon las computadoras de la mañanera y ya se llevaron (los datos)», enlazó.

-¿Fue hackeo?, se le preguntó.

«Sí, fue hackeo, fue hackeo, fue hackeo, fue hackeo», reiteró en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El pasado viernes se informó que una base de datos de 319 periodistas y youtubers acreditados para cubrir las mañaneras de AMLO se filtró en foros clandestinos de Internet. La información estaba almacenada en un repositorio del Gobierno federal relacionado con el área de Comunicación Social.

Esta mañana, al ser cuestionado sobre el riesgo, López Obrador reprochó que se haya armado un «escándalo» y responsabilizó al «bloque conservador».

«Espérense, espérense, todo aquí, todo aquí se aclara, entonces, se llevan los datos, gran escándalo, ¿no?, no, no, no, pues ya…», criticó.

-¿No es un riesgo, Presidente?, ¿no es un riesgo para todos los que trabajamos aquí?, se le cuestionó.

«No porque nosotros vamos, porque nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas, pero ¿por qué lo hacen? ¿por qué es el hackeo?

«Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores, es lo de, pues todos, de López Dóriga, y de Brozo, y de Loret de Mola, y de Claudio X. González y de todo el bloque conservador», culpó.

Tras ser confrontado ante la preocupación de comunicadores, el Presidente aceptó que sí es riesgosa la exposición de datos personales pero se investigará a los responsables.

-Presidente, son nuestros datos, está nuestra familia, ¿no es un riesgo?, se le insistió.

«Sí, hay que buscar la forma, primero, de saber ¿qué fue lo que sucedió? ¿Quién hackeó? Hoy se va a hacer un informe, se va a entregar, pero no tenemos nosotros ningún afán autoritario», aseguró.

-¿No hay seguridad?

«Sí, se cuidan los datos pero los hackeos se dan», normalizó.

AMLO admitió que no se pudo evitar el ciberataque, aunque atribuyó que los hackers pudieron ser muy «expertos» y bien pagados por sus opositores.

-¿Falló la seguridad?

«Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia más especialidad en el mundo», dijo.

-¿Fue la Oposición entonces, Presidente?

«Es muy probable, muy probable, Claudio X. González y toda la red de opositores a la transformación», afirmó.

El Mandatario advirtió que se tomarán acciones legales por el hackeo y la Secretaría de Gobernación brindará apoyo a los 319 implicados mediante el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El mismo día en que se difundió el caso, el INAI prometió un análisis técnico y ayer llamó a los afectados a presentar la denuncia correspondiente de manera presencial, en la Oficialía de Partes del Instituto, o virtualmente, en el correo electrónico: investigayverifica@inai.org.mx.

La información que fue expuesta, se reportó, estaba alojada en el repositorio del Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia (https://acreditacionprensa.alfa.gob.mx/), y en él está contenida la información de pasaportes, credenciales, RFC, nombres, correos electrónicos, teléfono, dirección, fecha de nacimiento y CURP de los periodistas.