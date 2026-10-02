Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Aeroméxico informó a clientes que el 18 de septiembre, durante un monitoreo, identificó la venta de una base de datos a través de Telegram.

Mediante un comunicado indicaron que dicha acción fue detectada por su área de ciberseguridad y posteriormente reportada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).

«El 18 de septiembre de 2026, nuestra área de ciberseguridad, como parte de sus actividades de monitoreo, tuvo conocimiento de una publicación en Telegram en la que un tercero ajeno a Aeroméxico ofrecía ilícitamente en venta una supuesta base de datos de clientes de la compañía», comentó

Asimismo, se verificó que la información ofrecida está relacionada con un evento de seguridad ocurrido en 2025 que involucró una plataforma de gestión de información administrada por un proveedor externo, como parte de una campaña internacional de ciberataques contra empresas de diversos sectores.

Sin embargo, aseguró que el incidente no afectó su infraestructura tecnológica ni los sistemas propios de Aeroméxico.

Entre los datos que estuvieron involucrados se encontraron nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, género, correo electrónico, número telefónico, nombre de ruta preferida, número de pasaporte y número de cliente frecuente.

En cambio, aquellos relacionados con datos financieros, como cuentas bancarias o tarjetas de pago y contraseñas relacionadas con el programa de lealtad, no estuvieron en riesgo.

«Desde el incidente identificado en 2025, Aeroméxico ha mantenido actividades de monitoreo, seguimiento y revisión orientadas a detectar cualquier posible uso o divulgación indebida de información relacionada con dicho evento.

«Como resultado de dichas actividades, el 18 de septiembre de 2026 se identificó la publicación en Telegram referida anteriormente, lo que dio lugar a la ampliación de las investigaciones para verificar la autenticidad de la información ofrecida, determinar su origen y establecer con mayor precisión su posible relación con el incidente ocurrido en la infraestructura tecnológica del proveedor externo durante el 2025», explicó.

Finalmente, aseguró que, tras una revisión exhaustiva, se identificaron determinadas condiciones de seguridad susceptibles de fortalecimiento en sus sistemas.

Por otro lado, recomendó que los usuarios no proporcionen información personal, contraseñas o códigos de verificación en respuesta a llamadas o mensajes no solicitados, y verificar la autenticidad de cualquier comunicación a través de nuestros canales oficiales.