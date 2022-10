Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos adjudicó directamente el contrato para rentar hasta 41 mil computadoras y otros 16 mil equipos periféricos, durante los siguientes cuatro años.

La empresa Tec Pluss, distribuidora de Dell Computer en México, ganó el 9 de septiembre el contrato abierto hasta por 2 mil 990 millones de pesos, IVA incluido, que estará vigente hasta 2026, y que implica surtir computadores personales, laptops, wokstations avanzadas, video proyectores y replicadores de puertos a Pemex y sus filiales, incluso en plataformas marinas.

La única partida que no fue adjudicada fue para proveer hasta 5 mil 710 chromebooks, las computadoras portátiles de Google, ya que no se recibieron ofertas.

Pemex no publica detalles de sus adjudicaciones directas, sino que únicamente difunde el fallo, por lo que se desconoce qué otras empresas demás de Tec Pluss cotizaron para este contrato.

El pasado 22 de marzo, Pemex había declarado desierta la licitación por considerar que ninguna oferta era solvente en el aspecto técnico.

Tec Pluss fue una de las 21 empresas que se interesaron en ese concurso, pero no fue una de las cinco que presentaron ofertas. Ante la insolvencia técnica de sus propuestas, ya no se realizó la subasta invertida por la cual las empresas ofrecerían descuentos sobre precios de referencia fijados por Pemex.

«Solicitamos atentamente se considere un ajuste de precios anual, ya que el no hacerlo, pone en total desventaja a los posibles proveedores del arrendamiento, contra posibles imprevistos por aumentos de precios de los servicios del arrendamiento o una inesperada devaluación de nuestra moneda», pidió Tec Pluss durante las juntas de aclaraciones del concurso fallido.

La petición fue rechazada, mientras que otras empresas advirtieron dificultades para conseguir un número tan grande de equipos en los plazos requeridos por Pemex, ante la escasez de chips a nivel mundial.

Otras adjudicaciones directas relevantes de Pemex en el último año, incluyen el contrato de 37 mil 341 millones de pesos a dos de sus filiales privadas para arrendamiento de autotransporte; otro de 546 millones de dólares con la firma texana Drillmec para diez equipos de perforación, y de 216 millones de pesos con Rin Automotriz, para rentar 129 ambulancias durante cuatro años, por mencionar algunos.

Desde que se convirtió en empresa productiva del Estado, tras la reforma energética de 2014, Pemex no está sujeta a la Ley de Adquisiciones del Sector Público, sino a sus propias normas, y tiene más flexibilidad para evitar las licitaciones.