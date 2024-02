Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-El Gobierno federal parece resuelto a no licitar ningún contrato para la refinería de Dos Bocas.

Ahora Pemex Corporativo adjudicó directamente el 29 de enero a una constructora del Estado de México el contrato de 914 millones de pesos para las obras de lotificación y urbanización de la zona comercial y de vivienda de la refinería.

En agosto pasado, la constructora del militante morenista Moisés Araf Hop, obtuvo el contrato de 100 millones de pesos para el proyecto ejecutivo de esta obra, también sin concurso público de por medio.

Urbanizaciones de Alta Tecnología, una firma de Metepec, Estado de México, será ahora la encargada de la siguiente fase del proyecto, para lo cual le fueron establecidos cinco meses de plazo.

Las obras de esta nueva fase incluyen lotificación, instalaciones eléctricas, pluviales e hidráulicas, sistema de riego, cancelería, cimentación, planta de tratamiento de aguas residuales, circuito cerrado, entre otras.

Sin embargo, aún no se contempla la construcción de las viviendas para mil 200 trabajadores, comercios, un hotel y casas de visitas previstas en el proyecto.

Estos contratos son los únicos de Dos Bocas que han estado a cargo del área central de Petróleos Mexicanos, pues toda la obra ha sido controlada por dos de sus filiales privadas, que no publican ninguno de sus procesos de adquisición o estados financieros, pese a que todo el dinero con el que están operando proviene del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en octubre pasado reveló que Leonardo Cornejo Serrano, quien en el sexenio de Enrique Peña facilitó a Odebrecht las obras negociadas con sobornos en México, es quien ha firmado en el Gobierno federal actual 99 de cada 100 contratos otorgados en la refinería de Dos Bocas, todos con opacidad.

En el 99 por ciento de los 201 contratos adjudicados de manera directa y que Pemex hizo públicos, se censuraron los montos pagados a los contratistas y todos están firmados por Cornejo como subdirector de Proyectos en la división de Pemex Transformación Industrial.

En Dos Bocas, una de las obras insignia del Gobierno federal, se han invertido hasta ahora más de 16 mil millones de dólares.