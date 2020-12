Adiós Señor Obispo, adiós Don Chema.

Por Roberto Lamas de Alba

Recibí la triste noticia del fallecimiento del Señor Obispo Don José María de la Torre Martín, justo muy cerca de la Catedral de la de Nuestra Señora de la Asunción.

Quien esto escribe tuvo la distinción de que fuera designado por el entonces Presidente Municipal de Aguascalientes,el Ingeniero Gabriel Arellano Espinosa, para traer a Aguascalientes al nuevo Obispo de esta Diócesis de Aguascalientes quién fuera designado por el Santo Padre Benedicto XVI en enero de 2008.

Fue ungido Obispo en una celebración eucarística en la Megavelaria de nuestra ciudad en marzo de ese mismo año.

Recuerdo que esa mañana en Tlaquepaque, Jalisco, lugar donde se ubica la casa del Cardenal Juan Sandoval,desayunamos el anfitrión, Don José María de la Torre y la delegación que lo acompañaría a Aguascalientes. La comitiva la encabezaba su servidor, en mi calidad de Director General del DIF Municipal, me acompañaba en esa encomienda el Contador Manuel Marín Pedroza, el Licenciado José Luis Alférez Hernández y el Licenciado Jaime Armendáriz Loureiro.

Después del desayuno que terminó a las 8:30 am salimos rumbo a la ciudad de Aguascalientes, en el trayecto se afinaban los últimos detalles con el equipo diocesano que coordinaba la ceremonia en la que sería ungido el séptimo Obispo de Aguascalientes.

A unos 20 kilómetros antes de llegar al municipio de Encarnación de Díaz, que forma parte de la Diócesis de Aguascalientes, se empezaba a ver una gran cantidad de fieles que le daban la bienvenida a su nuevo Pastor, era tal la cantidad de personas que a los dos lados de la carretera se habían dado cita para ese efecto que se decidió que a una gasolinera ubicada a unos 15 kilómetros de la popular localidad de la Chona el nuevo Obispo abordara un vehículo descapotado para que tomara la vanguardia del convoy y de esa forma saludar a su nueva feligresía, debo de reconocer que no recuerdo haber visto una algarabía y un fervor tan auténtico desde hacía muchos años.

Posteriormente ya en Aguascalientes y ante una gran cantidad de creyentes el nuevo Pastor tomó el báculo con el que conduciría a su nuevo rebaño.

Durante los casi trece años que Don José María de la Torre se hiciera cargo de la Diócesis de Aguascalientes, supo fomentar la entusiasta participación de la grey católica, ejemplos hay muchos, sin embargo, hay algunos eventos que se destacan por su importancia, por ejemplo, la Diócesis de Aguascalientes fue sede XXXII Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo, al que acudieron poco más de veintisiete mil personas de todo el país.

Característica especial del séptimo Obispo de Aguascalientes era el fomentar el sentido de la caridad, cada que podía visitaba a los reclusos de los CERESOS, tanto al de Aguascalientes, como al de El Llano, así como al CERESO femenil.

Aguascalientes era frecuentemente visitada por Cardenales y por el Nuncio Apostólico Christopher Pierre, tenía una gran ascendencia en el alto clero.

De trato amable, supo conducir con firmeza y visión a una Diócesis con poco de más de un millón quinientos mil personas que residen en ella, pues la Diócesis de Aguascalientes se integra con algunos municipios de Jalisco y Zacatecas y desde luego el Estado de Aguascalientes.

Supo ganarse el cariño y respeto de la feligresía y de los sacerdotes que colaboraron con él. Pues su labor no era solo de escritorio, sino también de territorio, constantemente visitaba las diversas comunidades y parroquias, por más modestas que estas fueran, el valor de la proximidad le permitía tener contacto cercano con la su grey y conocimiento de lo que en su territorio ocurría.

Don José María de la Torre Martí ya está ahora ante el Creador, los habitantes de la Diócesis de Aguascalientes tienen a alguien muy cercano a Dios Nuestro Señor que intercederá por sus causas.

Adiós Señor Obispo, adiós Don Chema.