Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Proteo, uno de los perritos rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) enviados a Turquía, falleció ayer al colapsar los escombros entre los que buscaba a víctimas del sismo ocurrido en ese país.

En sus redes sociales, la dependencia lamentó el fallecimiento del can -de la raza pastor alemán- y agradeció su heroica labor en Turquía.

«Cumpliste tu misión como integrante de la delegación mexicana en la búsqueda y rescate de nuestros hermanos en Turquía ¡Gracias por tu heroica labor!», escribió.

Mientras que en Tiktok, publicó un video donde su entrenador, el elemento Villeda, aseguró que Proteo era un perro trabajador, por lo que pidió a los mexicanos no olvidarse del can.

«Quiero decirte que me siento orgulloso de ti porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador que nunca te diste por vencido. Ahora sólo me queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, siempre te estaré recordando», dijo el militar.

«Todo México espero que siempre te recuerde y que nunca te olviden, algún día nos volveremos a ver».

El Canciller Marcelo Ebrard también lamentó el fallecimiento de Proteo y aseguró que puso en alto el nombre de México.

«Lamento el sensible deceso de Proteo, integrante del equipo de rescate de la Sedena en Turquía. Puso en alto el nombre de México y de nuestro pueblo», tuiteó.

La delegación mexicana enviada a Turquía rindió un homenaje al can donde pasó lista de asistencia a los 16 caninos especializados en rescate.

A una semana del sismo, la delegación ha participado en el rescate de cuatro personas con vida, entre ellas una niña de 8 años de edad.