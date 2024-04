Paula Ruiz/Agencia Reforma

MONTERREY, NL .-Antes del adiós definitivo de los escenarios, Napoleón quiso dejarle al público un nuevo disco de ranchero, donde se acompañó del Mariachi Vargas de Tecalitlán.

El material contiene 13 temas, de los cuales cuatro son inéditos y el resto éxitos como «Celos» y «Vive», entre otros.

«Cuando me dijeron de hacer mi disco de mi despedida con el Mariachi Vargas anduve dos o tres días a solas, en silencio, porque yo el Mariachi Vargas lo admiro con todo mi corazón. Hicimos el disco en tiempo récord, en un día grabé las 13 canciones», contó el cantante, quien hoy a las 19:00 horas vuelve al Auditorio Citibanamex con su gira Hasta Siempre, Canción Final.

«Me cuidé mucho, como siempre lo hago, porque grabar con ellos ha sido maravilloso. Nunca pensé que fuera a grabar con el Mariachi Vargas. Estoy encantado y muy contento. Me siento orgulloso de haber grabado mi disco con mariachi, insignia de nuestro país».

Para Napoleón, el oficio de escribir y que aprendió en el seno de su hogar, cuando era un niño, ese no lo dejará nunca porque da cuenta de sus pensamientos y sueños.

«Voy a dedicarme a escribir canciones para otros cantantes. Mientras viva, mientras Dios me permita la existencia y yo me sienta como hoy, y Dios me permita una mente lúcida, nunca voy a dejar de hacer mis cosas que me gustan. Siempre que tenga un motivo escribiré», expresó «El Poeta de la Canción».

También tiene listo un libro de versos y otro autobiográfico llamado «Yo Ya Pasé Por Ahí», donde comparte todo sobre su infancia, su paso por el mundo taurino, sus grandes amigos y colegas como José José y Juan Gabriel, y su éxito musical.

«Estoy muy emocionado porque voy a realizar también eso si Dios me permite. No es lo mismo escribir y guardar en libretas que escribir y publicar, además la Editorial Porrúa se interesó, me dijeron que sí que con mucho gusto», expresó el cantautor de 75 años.