Por conducir sin precaución, un sexagenario acabó con su medio de transporte, ya que chocó contra la parte posterior de una camioneta que estaba detenida en el carril derecho de circulación tras presentar una falla mecánica.

El percance se registró en la avenida San Marcos, a la altura del infonavit Pirules, lugar hasta donde se trasladaron los elementos de Vialidad del municipio de Aguascalientes.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de los paramédicos.

Como presunto responsable fue el señor Julio, de 68 años de edad, quien, al momento de los hechos, conducía un vehículo sedán, en color gris.

Esta persona circulaba a velocidad inmoderada por la avenida San Marcos, cuando en determinado momento, al llegar a la altura del infonavit Pirules, perdió el control del volante por no tomar las medidas preventivas correspondientes, lo que provocó que terminara por chocar contra la parte trasera de una camioneta Nissan, en color blanco, la cual estaba detenida debido a que se había descompuesto.

