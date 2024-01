Pedro Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- Benito se despidió de esta ciudad anoche.

Poco después de las 19:30 horas, tiempo local, la jirafa partió del Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia Puebla, donde Africam Safari será su nuevo hogar.

Personal de ese parque de conservación afinó desde el sábado los preparativos del traslado, tras meses de protestas de animalistas por considerar que el clima extremo de la región no era idóneo para el animal.

Anoche, tras ingresar a un contenedor telescópico, Benito fue colocado por una grúa en el tráiler que lo llevará hasta centro del País en un viaje de aproximadamente 35 horas.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal custodiarán a la jirafa en la carretera, informó Frank Carlos Camacho, director de Africam Safari.

«Podemos ver en todo momento cómo está Benito pues hay dos cámaras adentro (del contenedor)», detalló Camacho.

Asimismo reveló que al llegar, el animal convivirá con un grupo de siete jirafas y pronto podrá reproducirse.

«Se va a reproducir en breve y a va contribuir a la conservación de esa especie tan maravillosa», indicó.

Desde la mañana hasta la noche, decenas de personas se concentraron en la sección poniente del Parque Central para despedirlo.

«¡Adiós, Benito!» y «Buen viaje» fueron algunas de las expresiones de los visitantes.

Aunque hubo aplausos, también se observaron rostros tristes por la partida de quien se había convertido en un ícono en esta ciudad fronteriza.

Por la tarde, algunas personas todavía lograron alimentar y convivir con la jirafa.

«Benito, Benito, adiós», exclamaba un niño de cinco años mientras le comentaba a su madre que estaba triste por la partida.

«Yo no quiero que se vaya», mencionaba. «Pero allá va a estar en mejores condiciones y con más animales que serán sus amigos», le respondía la mujer.

María Sandoval, residente de la Colonia Salvárcar, acudió con su hija y sus nietos a despedirse de Benito.

«Sí, pobre animal, no es de aquí y sufre mucho calor en tiempo de calor y en tiempo de frío sufre de mucho frío», señaló.

Sin embargo, se dijo conmovida porque ya no lo volverá a ver.

«Sí se mira bonito aquí, sí nos va a hacer mucha falta la jirafa», expresó Sandoval.

Por el contrario, Ramón Rodríguez, un padre de familia de la Colonia San Lorenzo, consideró que si bien era legítimo buscar la forma de mejores condiciones para el animal, se debieron agotar las opciones en Ciudad Juárez.

«Porque la conexión que hizo Benito con la comunidad fue extraordinaria, sobre todo con los niños», opinó Rodríguez.

«Estamos en una ciudad que padece la violencia, Benito era un símbolo de esperanza para Juárez», lamentó.

El ejemplar llegó a Ciudad Juárez a la edad de tres años, el 3 de mayo de 2023 en sustitución de Modesto, otra jirafa que permaneció en la misma área por más de 20 años.

Benito se encontraba en el zoológico Fiesta Safari de Culiacán, Sinaloa, hasta que el Gobierno de Chihuahua gestionó su traslado.

Luego de meses de polémica, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) otorgó en días pasados el aval para el traslado.