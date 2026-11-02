A partir de este martes 3 de noviembre entrarán en vigor los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en escuelas públicas y privadas del país, con el propósito de reducir las distracciones en las aulas y favorecer la concentración y la convivencia entre los estudiantes.

La disposición establece restricciones obligatorias para primaria y secundaria, donde los teléfonos celulares no podrán utilizarse durante toda la jornada escolar, incluidos los periodos de recreo. En educación media superior, cada plantel determinará sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa, mientras que en las universidades se promoverá el uso responsable y crítico de las herramientas digitales.

La SEP informó que los lineamientos forman parte de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada por los titulares de Educación de las 32 entidades federativas durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

La dependencia explicó que la restricción en educación básica busca disminuir las interrupciones durante las actividades académicas y recuperar los espacios de convivencia entre niñas, niños y adolescentes mediante la interacción directa y las actividades recreativas. En educación media superior, que comprende los bachilleratos, cada institución establecerá sus propias disposiciones mediante acuerdos con su comunidad educativa.

En las instituciones de educación superior, la estrategia se desarrollará en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a fin de promover la formación sobre los alcances y las consecuencias del uso de la tecnología, particularmente en temas relacionados con los algoritmos y la inteligencia artificial.

La SEP aclaró que la medida no busca alejar a los estudiantes de los avances tecnológicos, sino establecer condiciones para que utilicen estas herramientas de manera consciente y responsable, sin afectar su aprendizaje.