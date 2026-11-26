El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) rehabilitará 2 mil 538 metros lineales de tubería de agua potable y 205 tomas domiciliarias en la colonia San José del Arenal, como parte de los trabajos de modernización de la infraestructura hidráulica que se realizan con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

Las obras comenzaron durante la última semana de octubre y se prevé que concluyan a mediados de diciembre de 2026. Los trabajos se desarrollan en las calles Privada Jesús María, Segunda Privada Jesús María, Rincón de Romos, San Miguel el Alto y Prolongación Libertad.

La intervención contempla la sustitución de tramos de tubería y la rehabilitación de las conexiones domiciliarias, acciones encaminadas a mejorar las condiciones de distribución del agua potable y reducir las deficiencias de la infraestructura existente.

Con estas obras, MIAA busca optimizar la operación de la red hidráulica en este sector habitacional y contribuir a que las familias de San José del Arenal cuenten con un servicio de agua potable más eficiente.