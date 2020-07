La Alianza Nacional para la Defensa de los Trabajadores denunció ayer a la subcontratista Fujita Corporation que adeuda entre 340 millones y 360 millones de pesos a un centenar de empresas de Aguascalientes que emplean a dos mil trabajadores, luego de “prácticas leoninas, fraudulentas e infames” en el ejercicio 2018 relacionado con el desarrollo de la planta automotriz COMPAS.

El vocero de esta Alianza, David Fuentes Fuentes aseveró que ese pasivo se encuentra documentado desde los ejercicios 2018 y 2019 por parte de la empresa Fujita Corporation con sede en Japón, la cual presta servicios de subcontratista pero se aprovecha, abusa y genera pasivos a las empresas a las que subcontrató y entregó las órdenes de trabajo del proyecto ejecutivo de COMPAS.

Aclaró que la empresa ha estado actuando con mucha prudencia y socialmente responsable en este caso, y no ha entregado los pagos a Fujita Corporation ante el riesgo de que huya con el dinero y no pague los adeudos acordados con sus subcontratistas.

En este momento se integran expedientes de 20 micro y pequeñas empresas, y a 100 trabajadores para pelear esas deudas que Fujita tiene con ellos ante los juzgados civiles y el tribunal laboral federal. Ya que en el momento en que esas empresas de diferentes sectores no reciben los pagos, provoca que no se genere utilidad y por ende los trabajadores no reciben el PTU que les correspondería.

Acompañado por el presidente de la Alianza, Fernando Torres Román, el vocero indicó que las empresas subcontratistas aguascalentenses que están siendo apoyadas con estos procesos legales les adeudan entre 400 mil y 10 millones de pesos, luego de haber apoyado en el desarrollo de la planta COMPAS.

Los giros de las empresas locales afectadas son metalmecánica, concretos, estructuras, ductería, electricidad de alta, media y baja tensión, apuntó.

Por último, mencionó que esta Alianza Nacional para la Defensa de los Trabajadores es un clúster conformado por profesionales en diferentes áreas como abogados, fiscalistas, contadores, a fin de defender a los trabajadores de Aguascalientes y de diferentes estados del país.

