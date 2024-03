Jorge Ricardo y Claudia Guerrero Agencia Reforma

LA PAZ, BCS.- El Gobierno federal aseguró ayer que Grupo Salinas tiene un adeudo de impuestos que alcanza los 30 mil millones de pesos.

Durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, autoridades federales exhibieron los esquemas utilizados por esas empresas para evitar el pago al fisco, en repetidas ocasiones.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación presentaron un informe sobre el caso de Total Play, señalando prácticas empleadas por las compañías del empresario Ricardo Salinas Pliego.

La Procuradora Fiscal Grisel Galeano explicó que la Suprema Corte de Justicia falló esta semana en contra de esa empresa en cinco de los seis casos en litigio, poniendo en evidencia el comportamiento del Grupo.

«Aunque la Corte considerara que uno de esos seis puntos fue objeto de comprobación por parte de la empresa, también confirmó que esta empresa omitió pagar impuestos por cinco rubros más y los hizo pasar por pérdidas y reportó ganancias menores», refirió.

«Después de nueve años de litigio, es evidente que la empresa no ha cumplido con el pago de sus impuestos y que aplicó el mismo esquema que se ha encontrado en diversas empresas del Grupo (Salinas)».

El Jefe del SAT, Antonio Martínez, refirió que la empresa reportó gastos excesivos, pero no logró respaldar esas operaciones.

Previo a los informes, el Presidente sostuvo que el cobro de estos impuestos no es un tema personal de su Gobierno contra Salinas Pliego.

‘No sean perversos’

La Procuradora Fiscal aprovechó la conferencia para lanzar un exhorto a los Magistrados que resolverán sobre los adeudos pendientes de Grupo Salinas.

Galeano les pidió emitir una sentencia a la brevedad y sin complicidades.

«Es, señores Magistrados, una obligación compartida de todas y todos contribuir, cumpliendo con la ley y la expeditez de la justicia.

«Es el dinero del pueblo y debe servir al pueblo, negárselo no sólo es irresponsable, sino perverso. Retrasar su cobro sin fundamento, sería complicidad, sería una injusticia, les pedimos por favor que resuelvan lo antes posible estos asuntos», indicó.