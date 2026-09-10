Marian Velázquez Mercado Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Pese a que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, prometió reformas al Reglamento de Tránsito y el desarrollo de una aplicación móvil para regular el manejo de pipas en la Capital, a un año de la explosión en Puente de la Concordia, las medidas siguen sin aplicarse en su totalidad.

El 30 de septiembre, la Mandataria presentó una serie de modificaciones, de las cuales sólo tres fueron publicadas el 10 de octubre en la Gaceta Oficial: un límite de 30 kilómetros por hora para vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas, la prohibición para circular por vías de acceso controlado y un aumento de las multas.

Quedaron fuera medidas como la restricción a pipas con más de 40 mil litros de capacidad, el veto a vehículos que transporten más de 10 mil litros de hidrocarburos en vías secundarias y la tabla de horarios permitidos según carga.

«Digamos que hay cinco ámbitos en los cuales estamos regulando. Uno de ellos es, límites más estrictos de velocidad; otros son rutas prioritarias y carriles específicos de circulación; regulación de horarios de tránsito, permisos y requisitos y controles reforzados a este tipo de vehículos; multas, sanciones, supervisión de la aplicación de las medidas. Entonces, vamos a hacer la presentación de alrededor de una docena de propuestas», señaló entonces la Mandataria.

Tres meses después, el 21 de diciembre, anunció la creación de una aplicación para que la ciudadanía reportara infracciones.

Además, proyectó la instauración de un mérito civil denominado Alicia Matías, en memoria de la mujer que falleció al proteger a su nieta durante la explosión.

En enero, Brugada informó que la aplicación seguía en desarrollo.

«Estamos haciendo una aplicación, lo está haciendo la Semovi para garantizar que cualquier pipa que esté no cumpliendo el reglamento, la ciudadanía nos ayude a decir por dónde anda, cómo va y podamos operar rápido», explicó.

Actualmente, ningún ciudadano ha sido condecorado con el mérito civil y la plataforma móvil aún no ha sido lanzada.