Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Pemex debe 388 mmdp a decenas de bancos y entidades financieras de EU, México y otros países, según el más reciente reporte financiero.

Al tercer trimestre del año, su adeudo con bancos representa el 28.6 por ciento de su deuda total, la cual suma un billón 353 mil millones de pesos.

Los tres principales bancos estadounidenses -Bank of America, Citigroup y JP Morgan- concentran 201 mil 173.8 millones de pesos de los créditos de Pemex, es decir, 51.85 por ciento del total que reconoce la empresa en sus estados financieros.

Pero no sólo hay bancos extranjeros entre sus acreedores, también hay instituciones mexicanas como Banorte, Inbursa, Azteca, Multiva y los bancos de desarrollo Bancomext y Nafin.

Con Inbursa, la deuda asciende a 17 mil 675.4 millones, con Banorte 9 mil 775.3 millones, con Azteca mil 45.6 millones y con Multiva 100.8 millones de pesos.

A su vez, Banobras tiene activos cuatro créditos por 47 mil 630 millones de pesos, de los cuales 3 mil 858.9 mil millones vencen entre este y el próximo año.

A Bank of America, Citigroup y JP Morgan, la petrolera mexicana adeuda a cada uno alrededor de 67 mil 058 millones de pesos, de los cuales 85 por ciento está a largo plazo con vencimiento en 2030, según las cifras del documento presentado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Se trata de créditos bancarios que se pueden emplear para tener liquidez, capital de trabajo, refinanciamiento, pago a proveedores, compra de equipos y renta de plataformas, entre otros, pero no de colocaciones en Bolsa.

Otros grandes acreedores de Pemex son la filial estadounidense de la administradora de préstamos Global Loan Agency Services Limited (GLAS) y el mexicano Banco Nacional de Obras (Banobras).

Con GLAS USA, una empresa contratada por varios fondos de inversión, aseguradoras o bancos que se encarga de administrar los recursos, calcular intereses, cobrar los pagos a Pemex y coordinar el flujo de caja, Pemex tiene una obligación por 58 mil 479.6 millones de pesos, la cual con vence este año.

Asimismo, entre sus acreedores extranjeros están BNP Paribas, de Francia; Sumimoto Mitsui, de Japón; BBVA Bancomer, Banco Latinoamericano de Comercio, con sede en Panamá; First Reserve, fondo de inversión especializado en energía, así como Marverde Infraestructure, que es filial mexicana de la firma global de capital privado KKR.

Del total de la deuda con bancos, 27.6 por ciento vence entre este y el próximo año, mientras que el restante 72.4 por ciento está a largo plazo.